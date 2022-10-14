8 лет на воле, 40 лет — на зоне: почему жителю Ставрополья, поджегшему директора ПФР, не платили пенсию

Фото подозреваемого: прокуратура Ставрополья

В Ставропольском крае 12 октября было совершено нападение на руководителя клиентской службы Пенсионного фонда РФ в Минеральных Водах. Злоумышленник — 65-летний горожанин Алексей (имя изменено — Пр.) — облил женщину розжигом и поджег. Огонь повредил правое ухо и плечо пострадавшей, сейчас ей ничто не угрожает.

Вероятным мотивом преступления называют майский визит мужчины в отделение. У сотрудников пенсионного фонда Алексей узнавал, почему ему отказали в социальной пенсии — выплатах для тех, кто не набрал пенсионного стажа или пенсионных коэффициентов для выхода на страховую пенсию. Власти уточняли, что посетителю дали все разъяснения и отпустили с миром. Но он вернулся с розжигом.

Осведомленный источник "КП-Ставрополь" объяснил, что подозреваемому надо было подождать социальную пенсию еще год. Для мужчин она назначается с 66,5 лет (мера действует до 2028 года, затем возраст вырастет - Пр.). А Алексею в этом году только исполнится 66 лет.

— Подозреваемый нуждался в социальной пенсии, поскольку за всю свою долгую жизнь имеет восемь судимостей и у него нет трудового стажа, — пояснил другой информированный собеседник издания.

Первый свой срок Алексей получил, когда ему было лишь 17 лет — разбойное нападение в Кисловодске. Через год ему инкриминировали кражу общественной собственности в Невинномысске. За эти два преступления он получил восемь лет "усиленного режима". После освобождения мужчина пробыл на свободе два года и "загремел" на четыре за уничтожение собственности и хулиганство.

Затем пошли более тяжкие преступления. В биографии Алексея значатся покушение на убийство, исполненное до конца убийство и причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть человека. За всю свою совершеннолетнюю жизнь ставрополец провел на воле восемь лет и три месяца. Остальное время он либо ждал приговор в СИЗО, либо отбывал его в колонии. В совокупности это почти 40 лет.

Свое последнее наказание Алексей получил в декабре 2021 года. За три года до этого правоохранители установили за отъявленным преступником административный надзор на 11 лет. И ставрополец не выполнял требования, за что получил три месяца в колонии общего режима. В марте 2022 года его освободили.

Теперь Алексею вменяют покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Следователи СУ СКР по Ставрополью выступили с ходатайством об аресте подозреваемого, краевая прокуратура поддержала постановление. С учетом позиции правоохранителей суд арестовал 65-летнего жителя Ставрополья на два месяца.