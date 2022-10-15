За растрату 2,5 млн рублей экс-директор колледжа на Ставрополье отделался условным сроком

Павел Кувалдин. Фото: stvcc.ru

Ленинский районный суд Ставрополя огласил приговор бывшему директору ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» Павлу Кувалдину, признанному виновным в присвоении бюджетных более 2,5 млн рублей.

Деньги, согласно материалам следствия, были выделены образовательному учреждению в рамках реализации государственных программ «Доступная среда на 2011–2025 годы» и «Развитие образования на 2013–2020 годы» на содержание краевого центра дистанционного обучения студентов с инвалидностью.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, а также штрафом 200 000 рублей, лишением права занимать определенные должности 2 года, - сообщили «КП-Ставрополь» в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Напомним, дело против мужа экс-зампреда правительства края Ирины Кувалдиной, осужденной в 2020 году за превышение должностных полномочий, завели 13 апреля 2021 года. Приговор в законную силу не вступил.