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Общество29 января 2023 18:57

Рамзан Кадыров признался, что подыскивает бункер: вот что стало причиной

Глава Чечни эмоционально отреагировал на угрозы из Украины ударить ракетами по Грозному
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Рамзан Кадыров не смог оставить без внимания резкие заявления из Киева. Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров не смог оставить без внимания резкие заявления из Киева. Фото: vk.com/ramzan

Украинский националист Евгений Карась*, заочно арестованный Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве, своими заявлениями спровоцировал главу Чечни Рамзана Кадырова на эмоциональный ответ. Военнослужащий ВСУ в эфире одного из телеканалов обсуждал новые пакеты западной военной помощи Украине. Среди прочего он заявил, что с их помощью «открывается очень много возможностей для "хлопка"» и одной из возможных целей он назвал столицу ЧР.

- Прочитал заявления какого-то шнурка, КарАсь или КАрась, не знаю, что долетят их ракеты до Грозного, - рассказал Кадыров в своем официальном Телеграм-канале. - Я так испугался, что не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу! - после этих слов политик не смог сдержать смех, но потом вернулся к серьезной риторике.

- Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! Мы вас ищем! Наши снаряды долетят до вас, а ваши останутся у вас, если они у вас есть, - добавил политик.

Ранее глава Чечни рассказал, как один из бойцов «Ахмата» спас жизнь украинскому пленному. Его ограбили и бросили свои же. Спецназовец практически на руках вынес из леса мужчину, у которого отказали ноги.

Кстати, Рамзан Кадыров несколько раз лично посещал Украину. В зоне проведения специальной военной операции успели побывать и трое его несовершеннолетних сыновей. Всего у главы Чеченской Республики 14 детей.

*Уроженец Киева Карась Евгений Васильевич 1987 года рождения включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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