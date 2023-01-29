Рамзан Кадыров признался, что подыскивает бункер: вот что стало причиной

Рамзан Кадыров не смог оставить без внимания резкие заявления из Киева. Фото: vk.com/ramzan

Украинский националист Евгений Карась*, заочно арестованный Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве, своими заявлениями спровоцировал главу Чечни Рамзана Кадырова на эмоциональный ответ. Военнослужащий ВСУ в эфире одного из телеканалов обсуждал новые пакеты западной военной помощи Украине. Среди прочего он заявил, что с их помощью «открывается очень много возможностей для "хлопка"» и одной из возможных целей он назвал столицу ЧР.

- Прочитал заявления какого-то шнурка, КарАсь или КАрась, не знаю, что долетят их ракеты до Грозного, - рассказал Кадыров в своем официальном Телеграм-канале. - Я так испугался, что не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу! - после этих слов политик не смог сдержать смех, но потом вернулся к серьезной риторике.

- Мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! Мы вас ищем! Наши снаряды долетят до вас, а ваши останутся у вас, если они у вас есть, - добавил политик.

Ранее глава Чечни рассказал, как один из бойцов «Ахмата» спас жизнь украинскому пленному. Его ограбили и бросили свои же. Спецназовец практически на руках вынес из леса мужчину, у которого отказали ноги.

Кстати, Рамзан Кадыров несколько раз лично посещал Украину. В зоне проведения специальной военной операции успели побывать и трое его несовершеннолетних сыновей. Всего у главы Чеченской Республики 14 детей.

*Уроженец Киева Карась Евгений Васильевич 1987 года рождения включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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