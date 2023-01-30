Кассовый чек с переводом от Жириновского продают за баснословные деньги

Чек от Жириновского продают через сервис объявлений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продают кассовый чек с переводом средств от политика Владимира Жириновского. Необычное предложение появилось на популярном сервисе объявлений. Продавцом выступает некто Игорь из Ессентуков. Цена вопроса - всего-то полмиллиона рублей.

- Продам чек с переводом от Жириновского. На фото реальный чек. ФИО закрыты только на фото, - говорится в объявлении.

Владелец чека отмечает, что товар может быть интересен коллекционеру.

Судя по снимку, размещенному на сайте объявлений, перевод был осуществлен более 7 лет назад. Согласно данным кассового ордера, 23 октября 2015 года Владимир Вольфович отправил из Москвы в Ессентуки одну тысячу рублей. Средства политик вносил наличными.

Кассовый чек за полмиллиона. Фото: avito.ru

Объявление о продаже чека за 500 тысяч рублей было размещено в начале января. На сегодняшний день его посмотрели более 11 тысяч пользователей, но приобрести дорогостоящий раритет пока никто не решился.

Впрочем, это не единственный дорогостоящий лот, который пытаются продать ставропольцы.

Так, среди дорогих и странных товаров можно встретить «камень с загадкой», найденный, якобы, на глубине в шесть метров. За диковинную штуку владелец просит 50 тысяч рублей. Расчет, опять таки, исключительно на коллекционеров.

Камень с загадкой. Фото: avito.ru

Но чаще всего жители Ставрополья мечтают разбогатеть, продав необычные монеты. Один из продавцов за свои «сокровища» - монеты с браком и дефектом - запросил целых 48 миллионов рублей! Автор объявления признается, что надеется поправить свое материальное положение.

- Лично мне они ценности особо не представляют, но есть и те, для кого они могут быть бесценными. Поможем друг другу, кто-то получит то, что искал, а я поправлю своё финансово-семейное положение, - пишет владелец монет советского времени.

Монета из коллекции за десятки миллионов рублей. Фото: avito.ru

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Эти бумаги были оформлены милиционерами в сентябре 1988 года (подробнее).