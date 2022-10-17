В Северной Осетии главврач ответит за смерть 9 пациентов после массового отключения ИВЛ

Бывшего главврача обвиняют в халатности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной Осетии предъявлено обвинение бывшему главному врачу республиканской больницы Владимиру Плиеву, где в августе 2021 года случилась авария на кислородной станции. Мужчину будут судить за халатность, повлекшую смерть девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

Трагедия случилась из-за прорыва трубы в станции. В больнице не было запасного кислоропровода, потому тяжелым пациентам с коронавирусом перестал поступать кислород. Врачи не успели спасти восемь женщин и одного мужчину. Всем было от 47 до 85 лет, перед отключением кислорода они находились в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо них, там лежало более 70 пациентов. Тогда в республиканскую больницу начали свозить тонны кислорода из Прохладного, а также из Ставропольского и Краснодарского краев.

Следствие установило, что еще в марте 2021 года Ростехнадзор указывал главврачу больницы, что трубопровод станции надо реконструировать. Как стало известно "КП", СКР проверял версию о просчетах при монтаже системы. Так, разводку кислорода внутри здания проводили не целой трубкой одного диаметра, а составными частями разного размера, которые приваривали друг к другу.

Из-за этого диаметр трубы стал значительно меньше нормы, и давление в системе на выходе было низким. Решили проблему, увеличив давление кислородной магистрали, и это привело к прорыву. Главный врач за несколько месяцев не выполнил предписание Ростехнадзора. Чиновник даже не зарегистрировал станцию в реестре опасных производственных объектов.

Бывший главный врач республиканской больницы Северной Осетии Владимир Плиев - обвиняемый по делу о гибели девяти человек

- Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Владикавказа для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении прокуратуры Северной Осетии.

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