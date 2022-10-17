Меняется ставка для расчетов штрафов и пеней за неоплату услуг ЖКХ

Сам алгоритм начисления пеней остался прежним Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Планомерное снижение Банком России ключевой ставки потребовало очередной корректировки принципов начисления пеней должникам за услуги ЖКХ. Ведь именно она берется в основу расчетов штрафных санкций. В сентябре ключевая ставка установлена на уровне 7,5%

При этом весной, когда ставка была резко увеличена, появилась угроза, что максимальная величина пеней за несвоевременное внесение квартплаты будет несоразмерной самими начисленными платежам. Потому Правительство России тогда оперативно отвязало расчет пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги от текущей ключевой ставки – вне зависимости от ее реального значения пени за просрочку по платежам за жилое помещение и коммунальные услуги, а также по взносам за капремонт стали рассчитываться и начисляться с учетом ставки Центробанка в 9,5%. Эти правила действовали для физлиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Теперь, согласно новым корректировкам, расчет пеней за несвоевременную или неполную оплату жилищно-коммунальных услуг производится исходя из минимального значения ключевой ставки. В данном случае подразумевается выбор в пользу наименьшего значения между 9,5% годовых или того, которое фактически действует на день оплаты.

Срок действия этого правила – до 1 января 2023 года. Однако обращаем внимание, что оно распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2022 года.

Потому если вы имеете долги за услуги ЖКХ, в ближайшие месяцы обратите внимание на получаемые вами коммунальные платежки. По итогам августа и сентября исполнители услуг должны произвести перерасчеты пеней должникам. В частности, в Ставропольском городском расчетном центре пояснили, что на момент официального опубликования нововведений сентябрьские квитанции уже были изготовлены. Потому изменения в расчет суммы пеней и непосредственно их перерасчет будут отражены в платежных документах за октябрь.

- При этом алгоритм начисления пеней остался прежним. Они начисляются на сумму неоплаченной задолженности за весь период ее наличия, начиная с 31-го дня, - подчеркнули в расчетном центре.

Координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко отмечает, что для сбалансированности семейного бюджета важно сохранять дисциплину по обязательным платежам.

- Лучше не дожидаться, когда долг по квартплате вырастет до неподъемного для вашего семейного бюджета состояния. Тогда появляется риск применения крайних мер – не только в виде штрафов и судебных разбирательств, но и отключения услуг. Все это сулит для должника лишь дополнительные траты, - говорит эксперт. – Но при этом важно и следить за нововведениями, чтобы понимать, за что именно и в каком объеме вы должны платить.