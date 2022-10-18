Туман и вой шакалов: едва не обернулась трагедией прогулка россиянина в низовьях Сулакского каньона

Туристы на смотровой площадке каньона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Едва не закончилась трагедией прогулка жителя дагестанского Кизляра в низовья Сулакского каньона. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе МВД по Дагестану.

Мужчина решил пешком спуститься в самый низ глубочайшего каньона Европы, чтобы получше рассмотреть местные красоты. На обратном пути он сбился с дороги. Пока плутал в долине реки Сулак, стемнело.

Сулакский каньон - глубочайший в Европе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в горах Дагестана всегда непредсказуема - ясный и солнечный день может сменить холодный вечер с дождем и ветром. Так произошло и на этот раз: резко начался дождь, спустился густой туман. По словам россиянина, видимость была не более полутора метров, а вблизи послышались крики и вой шакалов, обитающих в окрестностях каньона. Оставаться на открытой местности стало опасным - голодные хищники, сбившись в стаю, запросто могут наброситься на одинокого человека.

Спасаться от диких животных мужчина решил, забравшись на дерево. Он просидел на нем более четырех часов, пока не подоспела подмога.

Заблудившегося жителя Кизляра выручили добровольцы из поселка Дубки. Ребята, узнавшие, что один из спустившихся в каньон мужчин не вернулся обратно, вызвались заняться его поисками.

К счастью для любителя пеших прогулок, нашли его достаточно быстро.

Ребята-добровольцы быстро отыскали заблудившегося мужчину. Фото: соцсети.

Тем временем, местные власти и правоохранительные органы республики просят туристов и гостей, приехавших к каньону не уходить далеко от смотровой площадки, а при ухудшении погодных условий быстро возвращаться к исходной точке.

Стоит отметить, что красотами Суласкского каньона ежегодно приезжают полюбоваться тысячи людей из разных уголков страны, частыми гостями здесь бывают и жители Дагестана. Многие туристы зачастую не думают об опасностях, подстерегающих их в горном районе республики. Беспечность порой оборачивается настоящей трагедией.

Так, в июле 2022 года погибла семья из Оренбургской области: родители и двое детей - сын и дочь. Из-за сгустившегося тумана глава семейства не разглядел край дороги. Машина сорвалась в обрыв ко дну ущелья у водопада Тобот. Трагедия случилась в Хунзакхском районе. Автомобиль с людьми пролетел более сотни метров до земли. Годом ранее в каньон Цолотль сорвался турагент. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

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