Скворечник с Wi-Fi: сторож детсада создает уникальные творения из дерева

Сторож детского сада мастерит изделия из дерева. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

Деревянная мельница, сказочный колодец и неповторимые птичьи домики - малышне детских яслей «Семицветик» в Кизляре очень нравится гулять в садовском дворе. Необычные элементы ландшафтного дизайна на территории нового детского сада - дело рук сторожа Алагмеда Гаджиахмедова. О чудесных творениях доброго мастера рассказали в пресс-службе администрации Кизляра.

По словам самого умельца, декоративные изделия он делает, чтобы порадовать малышей. Ну и время свободное скоротать за любимым делом.

- Мне захотелось изготовить для детского сада какие-то декоративные сооружения, чтобы разнообразить установленные здесь малые архитектурные формы. Моя деревянная мельница с окнами, крутящимися силой ветра лопастями, лестницей и двумя балконами всем очень понравилась. Она очень оживила зеленый участок. Самое удивительное с каким трепетом малыши относятся к ветряному сооружению, не позволяя друг другу даже дотрагиваться до него, - рассказывает Алагмед Гаджиахмедов.

Помимо ветряной мельницы, на участке красуется чудо-колодец с ведром. Все из дерева и в настоящую величину - будто из сказки. Такая работа занимает не один день. Плотничает сторож Алагмед только по выходным. Любимое хобби съедает все свободное время. Что-то делает и по просьбе земляков. Уж очень местным приглянулись его творения. Самый частый запрос - скворечники. Несколько таких сооружений радуют пернатых во дворах других детских садов города. Птичьи домики - иначе и не скажешь - уникальны, повторов не бывает. Двух- и трехэтажные строения, с мебелью, окошками, мансардой и даже с вай-фаеем! Мастер умеет удивлять!

Многоэтажка для пернатых. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

- Моя последняя работа – скворечник в виде дома с мансардой, где открываются окна, двери и даже мебелью обставил, тоже из дерева и сам изготовил. А на кровле установил вай-фай, - хвалится умелец.

По словам Гаджиахмедова, плотничеством он увлекался с детства. А вот изготовлением скворечников и других декоративных сооружений всерьез стал заниматься лишь пять лет назад, когда пришел работать сторожем в садик. Он отмечает, что образования специального не получал, потому и работы его не так совершенны, как хотелось бы.

Каждый скворечник уникален. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

- У меня нет мастерской и потому реализовать свои фантазии не получается, - говорит умелец.

В качестве материала он использует сосну. Говорит, с лесом ему помогли. А вот шурупы, гвозди, краски и другие материалы приходится покупать самостоятельно.

Алагмед Гаджиахмедов признается, что спрос на его деревянные изделия только растет. Но в бизнес идти он не собирается. Мол, делает все только для души.

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