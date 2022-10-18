У сына главы района изъяли двухэтажный дом в Ставрополе, построенный на зарплату гаишника

Юрий Ткаченко уволен из ОВД в связи с утратой доверия Фото: Архив "КП"

Промышленный районный суд Ставрополья удовлетворил иск прокуратуры по конфискации имущества бывшего инспектора ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

За два года — с 2016 по 2018 года — мужчина и его семья заработали более 1,6 млн рублей. В то же время их расходы превысили 5,3 млн рублей. Прокуратура начала проверять декларации инспектора и по итогу подтвердила, что такая несостыковка неслучайна.

Оказывается, что основные траты сотрудника ГИБДД были связаны со строительством дома. В 2018 году он купил себе участок в 553 квадратных метра, на котором построил двухэтажный дом. На работы мужчина потратил более 4,9 млн рублей. Инспектор не смог доказать, что эти деньги он добыл законным путем. В связи с утратой доверия сотрудник был уволен из ОВД.

В августе прокуратура обратилась в суд, чтобы конфисковать двухэтажный дом и участок инспектора. Промышленный районный суд Ставрополя встал на сторону надзорного ведомства. Не исключено, что решение будет обжаловано, поскольку оно еще не вступило в силу.

Осведомленный источник "КП-Ставрополь" уточнил, что речь идет о сыне бывшего главы Апанасенковского района Ставрополья Владимира Ткаченко - Юрии Ткаченко.

Владимир Ткаченко. Фото: aamrsk.ru

Чиновник пробыл на посту почти шесть лет - с ноября 2016 по марта 2022 года. Как сообщалось в СМИ, полномочия главы района прекратили после антикоррупционной проверки. Специалисты обнаружили, что Владимир Ткаченко не указал сведения о доходах и имуществе, а это - нарушение федерального закона.

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