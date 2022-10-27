Чиновники Махачкалы под лезгинку ушли добровольцами на СВО

Перед отправкой в зону СВО чиновники танцевали лезгинку. Фото: стоп-кадр видео.

В Дагестане продолжается отправка добровольцев в зону проведения специальной операции. Среди тех, кто посчитал нужным отдать долг Родине - и многодетные отцы, и мужчины пенсионного возраста, и, конечно же, чиновники.

Так, на днях ряды добровольцев, готовых отстаивать интересы страны, пополнил Эдмон Гусейнов, главный специалист отдела экономики и муниципальных закупок управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы.

- Эдмон Гусейнов в рамках частичной мобилизации прошел подготовку и изъявил желание отправиться в зону проведения СВО, - рассказал о Гусейнове Салман Дадаев, глава администрации Махачкалы.

Эдмон Гусейнов вызвался добровольцем. Фото: ТГ-канал Салмана Дадаева.

Присоединиться к коллегам решили также Шамиль Расулов, начальник отдела защиты населения и территорий и Абакар Абакаров, замначальника отдела обеспечения пожарной безопасности Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Махачкалы.

Дадаев отметил, что по возвращении, Гусейнов, Расулов, Абакаров, впрочем как и другие сотрудники администрации из числа добровольцев, смогут вернуться к прежней деятельности, рабочие места за ним сохранены.

К слову, у всех чиновников, вызвавшихся отправиться в зону СВО была «бронь», они не подлежали мобилизации, но все же решили встать в один ряд с героическими земляками и соотечественниками. Впрочем, по словам главы города Дадаева, среди махачкалинцев не мало желающих попасть на передовую.

- С первого дня мобилизации еще ни одна отправка не прошла без добровольцев, - отмечает Салман Дадаев. - Каждый день махачкалинцы, которые не подлежат мобилизации, пишут заявления и изъявляют желание поехать на помощь к своим землякам, друзьям, близким, соотечественникам. И это достойно уважения! Махачкала ждет вас скоро домой с победой живыми и здоровыми!

Добровольцев провожали лезгинкой, добрыми напутствиями и необходимым комплектом вещей. Каждый из них получил комплект зимней одежды, спальный мешок, прорезиненный коврик, термобелье, утепленные резиновые сапоги и аптечку с лекарствами первой необходимости.

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