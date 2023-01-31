Татьяна ЧУМАКОВА: «Тепла и заботы хватит для всех!»

Татьяна Чумакова - одна из постоянных участниц акции «Посылка солдату» Фото: Личный архив героя публикации

«Тепла и заботы хватит для всех» - такова жизненная позиция Татьяны Чумаковой, председателя Ставропольского регионального отделения Союза женщин РФ, почетного гражданина России, почетного гражданина и Героя труда Ставропольского края, депутата Думы Пятигорска.

Для этой удивительной женщины милосердие - не просто громкое слово, а реальные дела, за которыми стоит она сама и ее единомышленники - коллектив «Пятигорского Нарзана» и активистки женского движения.

С самого начала спецоперации Татьяна Арсентьевна оказывает всестороннюю помощь военнослужащим, жителям ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Это гражданский долг каждого человека, - считает Татьяна Чумакова. - Когда все вокруг занимаются помощью нашим бойцам, оставаться в стороне невозможно.

Главная активистка женского движения - одна из постоянных участниц акции «Посылка солдату». Ее силами на Украину было собрано и отправлено десятки тонн гуманитарной помощи на десятки миллионов рублей. Это и продукты - тушенка, сгущенка, колбаса, икра, выпечка, сладости, соки, чай, кофе, сахар, вода, и предметы личной гигиены, и необходимые вещи для наших бойцов, включая зимнее военное обмундирование, термобельё, тельняшки, тёплые носки, подштанники, шапки, балаклавы, постельные принадлежности, генераторы и многое другое.

Татьяна Чумакова считает - когда все вокруг занимаются помощью нашим бойцам, оставаться в стороне невозможно Фото: Личный архив героя публикации

Отправляя на передовую очередную многотонную партию гуманитарки, Татьяна Арсентьева передала бойцам и теплые слова благодарности.

- Дорогие наши воины, родные наши защитники великой России! По долгу патриотов вы приняли участие в миротворческой спецоперации в ДНР и ЛНР. Я искренне горжусь вами и всем материнским сердцем желаю вам успехов в службе. Для вас призыв «Родина-мать зовет!» - не просто слова. Вы не дрогнули у опасной черты, проявили мужество, стойкость, отвагу, защищая нашу любимую Отчизну. Мы, матери России, с вами. Примите мою благодарность за верность Отечеству! Будем молиться за вас! Будем ждать вас с победой! - сказала Татьяна Чумакова.

Следующая партия гуманитарного груза отправится на Донбасс 1 февраля.

По инициативе Татьяны Арсентьевны коллектив «Пятигорского Нарзана» принял участие еще в нескольких всероссийских благотворительных кампаниях.

Так, в рамках акции «Собери ребенка в школу» в Антрацит, а также в Луганскую и Донецкую народные республики был отправлены полторы тысячи школьных рюкзаков с канцелярскими принадлежностями и сладостями, а также школьная форма, спортивные костюмы и другая детская одежда. А к Новому году детишки Донбасса получили сладкие подарки.

Поддержали сотрудники санатория и самых маленьких жителей Антрацита. В рамках акции «Игрушки детям Донбасса» малыши получили не только игрушки, но и одежду, книжки и сладости.

Заботится Татьяна Арсентьевна и о семьях российских военнослужащих, павших на поле боя. Родители и вдовы бойцов проходят бесплатную реабилитацию в стенах «Пятигорского Нарзана». А находящихся на лечении солдат она посещает лично со словами благодарности и подарками.

Татьяна Чумакова имеет целый ряд заслуженных наград. На фото - только некоторые из них Фото: Личный архив героя публикации

Безграничное милосердие этой удивительной женщины не остается незамеченным. Приказом Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Татьяна Чумакова награждена медалью «За укрепление боевого содружества». Также под Новый год Татьяна Арсентьевна была удостоена медали «За личный вклад в военно-патриотическую работу среди участников специальной военной операции» за подписью председателя ООО ветеранов Вооруженных сил РФ генерала армии В.Ф. Ермакова.

Ранее она была награждена Высшей женской наградой - Орденом Святой равноапостольной княгини Ольги третьей степени. В копилке наград - и медаль «За службу в спецназе», которая была вручена за активную работу по военно-патриотическому воспитанию, гуманитарную и всестороннюю помощь ветеранским организациям и действующим подразделениям специального назначения Росгвардии. Благодарность Татьяне Арсентьеве объявил и атаман Терского войскового казачьего общества, член Совета при Президенте РФ, казачий генерал Виталий Кузнецов, за гуманитарную помощь терским казакам, выполняющим свой воинский долг в составе казачьего батальона «Терек».

В октябре прошлого года Благодарность за активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в рамках акции «КАВКАZ#ZA_НАШИХ» объявил Юрий Чайка, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО. А совсем недавно она получила Благодарственное письмо за вклад в гуманитарную миссию от начальника Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Кстати, Татьяна Чумакова, ставшая обладателем звания «Золотое сердце Пятигорска», вновь приглашена к участию в конкурсе «Женщина года».