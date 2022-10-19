Реаниматолог со Ставрополья вызвался добровольцем в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации города Ессентуки

Дмитрий Сергеевич Капланец – врач-реаниматолог из города Ессентуки. Сегодня, 19 октября, он уехал в зону специальной военной операции в качестве добровольца, отправившись, как говорят в администрации его родного города, в госпиталь в Симферополе.

Врач рассказал о своем решении отправиться на службу в качестве добровольца, как это делали и его коллеги, и другие жители Ставрополья. Его слова передала пресс-служба города Ессентуки:

— Меня родина призвала на службу. Я не мог не откликнуться, поэтому записался добровольцем и сегодня отправляюсь в действующую армию. Я верю, мы победим, – рассказал Дмитрий возле военкомата.

Родился и вырос Дмитрий в Ессентуках, там же окончил школу и медицинское училище. После он продолжил обучение в МГУ – Мордовском государственном университете. Обучение в университете закончилось, и тогда уже специалистом мужчина вернулся в родной город, где 10 лет проработал в городской больнице.

Дмитрия знают не только как врача, но и общественного деятеля. В 2017 году он стал развивать медицину города-курорта, организовывая общественную деятельность в сфере здравоохранения. После реаниматолог стал занимать пост председателя местного политического совета.

Сейчас врач-реаниматолог едет в госпиталь, где находятся его коллеги, которые лечат раненых на поле боя бойцов. Там мужчина продолжит свою врачебную деятельность и будет спасать жизни.