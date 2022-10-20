На Ставрополье объявлен фотоконкурс «Леди-Крестьянка» для женщин, трудящихся в аграрной отрасли

Конкурс продлится до конца ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

Медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с Министерством сельского хозяйства Ставропольского края впервые проводит приуроченный ко Дню сельского хозяйства и Дню сельской женщины фотоконкурс «Леди-крестьянка» среди жительниц Ставрополья, трудящихся на благо родного региона и всей страны в одной из самых значимых отраслей экономики - сельскохозяйственной!

Их не пугают сложный физический труд в любую погоду, ненормированный график и возложенный на хрупкие плечи груз ответственности, ведь они отвечают немного ни мало за продовольственную безопасность Родины! И как же приятно видеть, что женщинам-крестьянкам, несмотря на все сложности, удается оставаться настоящими Леди - добрыми, милыми и очаровательными!

Конкурс будет проходить с 28 октября по 27 ноября 2022 года. Всех участников ждут дипломы, а победителей - призы!

Для участия необходимо прислать фотографию любого формата (в рабочей обстановке) и анкету в произвольной форме (ФИО, место работы, должность, коротко о себе - как пришла в профессию, что больше всего в ней нравится) на электронную почту: a.sharova@phkp.ru. Подробности можно уточнить по телефону: 8-928-634-59-56.

С полным положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.