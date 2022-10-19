Изменения вводятся в связи с объявленным в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области военным положением Фото: Александр КОЦ

В рамках большого совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент РФ Владимир Путин сделал заявление, которое коснулось жителей нашего региона - с 20 октября 2022 года в Ставропольском крае вводится уровень базовой готовности. «КП-Северный Кавказ» объясняет, почему и до какого число он объявлен, в чем суть данного режима и какие правила нужно соблюдать жителям региона.

Почему введен уровень базовой готовности в Ставропольском крае 2022

Ответ на этот вопрос можно найти в самом начале Указа «О мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с Указом* президента РФ от 19 октября 2022 года №756». В документе сказано, что в связи с введением военного положения на территориях недавно вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо принять дополнительные меры «в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц (органов исполнительной власти) субъектов РФ».

Что такое уровень базовой готовности в Ставропольском крае 2022

В соответствии с Указом, все регионы страны делятся на четыре группы, в которых вводится: 1. Военное положение (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области);

2. Средний уровень реагирования (8 приграничных районов - Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области);

3. Уровень повышенной готовности (для остальных регионов Центрального и Южного федеральных округов);

4. Базовый уровень реагирования (для регионов, не относящихся к пунктам 1-3).

Таким образом, Ставропольский край относится к четвертой группе регионов.

Правила поведения при уровне базовой готовности в Ставропольском крае 2022

В рамках объявленного режима на высших должностных лиц региона (органы исполнительной власти) возлагаются полномочия «по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». Также в зону их ответственности входят следующие меры:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- охрана военных, важных государственных и спецобъектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды;

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

До какого числа уровень базовой готовности в Ставропольском крае 2022

Таким образом, объявление базового уровня реагирования на привычной жизни ставропольцев на данный момент не отразится. Обо всех изменениях населения края будет оперативно информировать губернатор СК Владимир Владимиров - согласно шестому пункту Указа, именно высшее должностного лица субъекта РФ «самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта определяет перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации».

Сроки действия режима базовой готовности в опубликованных на сайте Кремля документах не оговариваются. Все решения будут приниматься исходя из ситуации в зоне проведения специальной военной операции.

Кстати, в Ставропольском крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Подробнее о том, какие ограничения он несет, читайте по ссылке.

*Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ввел военное положение в новых регионах России в 2022 году: Что значит указ

Путин поручил губернаторам создать региональные штабы. Минобороны должно помогать с этим (подробности).

Полный текст обращения Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах

России Президент России Владимир Путин 19 октября провел большое совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Публикуем полный текст обращения Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах России 19 октября 2022 года (подробности).