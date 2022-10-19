Ветеран со Ставрополья пошел на передовую добровольцем вслед за мобилизованным сыном

Проводы мобилизованных мужчин Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна группа призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пятигорска отправилась на военную подготовку в части. Среди получивших повестки были и добровольцы, один из которых – отец ранее мобилизованного бойца.

Призванные получили распоряжения у военкомата, получили армейские рюкзаки со снаряжением и отправились в военную часть для подготовки к службе. Ранее сообщалось о том, что из Пятигорска отправляли оборудование для мобилизованных.

Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска

Глава города решил высказаться об отце, который отправился на специальную военную операцию, рассказав, что мужчина является ветераном военной службы:

— Поразила одна история. Молодой пятигорчанин попал под частичную мобилизацию, а его отец, ветеран военной службы, пошел добровольцем вместе с сыном, – написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своих официальных соцсетях.

На данный момент бойцы, в том числе и отец с сыном, проходят боевую подготовку в военной части, чтобы после отправиться на территорию специальной военной операции. Сообщается, что все солдаты получили необходимое снаряжение, а также они получают обеспечение от муниципалитетов и края.