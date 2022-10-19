«Был на эмоциях»: задержан дагестанец, убивший сестру и соседа за их общение

В Буйнакске мужчина в ходе конфликта расстрелял сестру и нанес смертельное ножовое ранение соседу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что ранее разыскиваемый полицией по подозрению в покушении на убийство сестры и соседа мужчина был пойман сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемого доставили в отдел полиции на допрос, где были раскрыты детали нападения, которые шокировали весь Буйнакск в конце сентября.

Напомним, страшная семейная трагедия разыгралась поздним вечером 21 сентября 2022 года. К местной жительнице приехал в гости 37-летний брат, но застал ее не дома. Встретив сестру на улице, он вступил с ней в словесную перепалку, и в ходе конфликта он решил наказать родственницу за предполагаемый роман с соседом. При себе у мужчины был травмат, переделанный под боевое оружие. Мужчина схватил пистолет и четыре раза выстрелил сестру на глазах у родной матери.

На крики пострадавшей выбежал сосед, именно его и подозревал в тайной связи с сестрой 37-летний дагестанец. Рассерженный мужчина выхватил нож и ударил 40-летнего знакомого в живот. Затем мужчина скрылся. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали пострадавших.

В пресс-службе МВД Дагестана сначала сообщили, что их жизни ничего не угрожает, а 37-летний нападавший был объявлен в розыск. Но позже пострадавшие в конфликте мужчина и женщина скончались в больнице от полученных ранений.

Спустя почти месяц после трагических событий полицейским удалось задержать подозреваемого. 19 октября 2022 года в социальных сетях МВД Дагестана появилась видеозапись с допросом подозреваемого. Полицейским мужчина признался, что в момент совершения преступления не осознавал, что происходит.

Проведенными совместными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено местонахождение подозреваемого и он задержан.Фото: СУ СКР по республике Дагестан

- Я убивать не хотел соседа и сестру. На эмоциях все случилось Даже не понял, как все произошло, - объяснил задержанный.

В СУ СКР по республике Дагестан рассказали, что расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летнего жителя города Буйнакска. Мужчину подозревают сразу в трех преступлениях - покушении на убийство, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном обороте оружия.

- В настоящее время проводятся следственные действия направленные на закрепление доказательственной базы, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - говорится в пресс-релизе ведомства.

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