На Ставрополье выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом

Незначительный прирост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах населения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о том, как изменилась заболеваемость ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю. Количество заболевших увеличилось, при этом специалисты отмечают активную циркуляцию вирусов гриппа В, при котором у пациентов чаще развивается пневмония.

По данным управления, с 20 января по 29 января 2023 года на Ставрополье ОРВИ и гриппом заболели 14770 человек. Показатель заболеваемости составил 53,6 случаев на 10 тысяч населения, что практически на уровне предыдущей недели. Эпидпорог оказался ниже для данной недели на 22,5%, хотя незначительный прирост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах. Болеть чаще стали дети до двух лет, дошкольники и подростки.

В краевой столице заболевших гриппом стало больше, прирост за неделю составил 13,5%, а показатель заболеваемости стал выше расчетного эпидпорога на 7,6%. За помощью к медикам в Ставрополе обратились 3436 человек. Врачи фиксируют резкий подъем заболеваемости среди взрослых, эпидпороговый уровень превышен в два раза (51,4%) у людей старше 15 лет.

Проведенные лабораторные исследования показали, что на прошедшей неделе сохранялась циркуляция вирусов гриппа А и В. В крае по-прежнему превалирует количество заболевших «свиным гриппом», но доля вирусов гриппа В увеличилась до 23%. У заразившихся этим видом вируса чаще фиксируют случаи пневмонии.

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости врачи настоятельно рекомендуют жителям края соблюдать меры профилактики. Чтобы защитить себя от вируса, каждому человеку необходимо сократить время пребывания в общественном транспорте, пользоваться индивидуальными средствами защиты - масками, чаще и тщательнее мыть руки, использовать антисептики, промывать нос, а при первых симптомах недомогания, таких как кашель, подъем температуры, озноб - вызвать лечащего врача на дом.

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