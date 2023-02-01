Ничего не могли сделать два года: полиция нашла повод завести дело на трейдера Ислама Бугаева

Ислам Бугаев. Фото: страница блогера в соцсетях

Против блогера Ислама Бугаева возбудили уголовное дело, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Республике Дагестан.

Из-за многочисленных жалоб полицейские следили за активностью мужчины два года, но не могли ничего сделать, поскольку все вкладчики добровольно вносили свои сбережения. Люди надеялись заработать легкие деньги, не прилагая к этому никаких усилий.

МВД сообщает, что поначалу Бугаев занимался ставками на спорт и потом "сменил направление". В социальных сетях можно найти сообщества и каналы блогера, в которых он предлагает вложиться в трейдинг (торговля ценными бумагами на фондовой бирже, трейдеры могут "играть" на рынке или вкладываться в долгосрочные инвестиции – Пр.). Из отзывов, опубликованных на канале Бугаева, следует, что с 10 тысяч рублей клиент мог якобы заработать более 90 тысяч рублей.

– Суть осталась прежней. Вы вносите свои деньги в ожидании крупного дохода, но вам никто ничего не обещает. А значит, ответственности за результат никто не несет! – описывает принцип работы полиция Дагестана.

Однако накануне полицейские нашли повод для возбуждения уголовного дела в отношении блогера.

– Сотрудникам управления уголовного розыска удалось установить факты, доказывающие мошенничество. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с причинением значительного ущерба" (вторая часть статьи 159 УК РФ), – передает республиканское МВД.