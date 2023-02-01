Ислам Бугаев обещал людям легкий доход Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полицию завалили сообщениями с просьбами разобраться с Исламом Бугаевым - «пол-Дагестана от него пострадало!» возмущались люди. Кто он такой, чем занимается, почему уголовное дело о мошенничестве возбудили только спустя два года, несмотря на огромное количество претензий к нему, и что делать тем, кого обманул данный человек - в материале «КП-Северный Кавказ».

Ислам Бугаев - биография, кто такой

Ислам Бугаев - каппер, осуществляющий беттинг (так он себя позиционировал изначально, позже сменил «профессию» - об этом дальше). Ничего не поняли? На это и основной расчет. Людям блогер объяснял проще - вы даете определенную сумму и при удачном стечении обстоятельств получаете в 8-10, а то и 20 раз больше даже с учетом отданного за посредничества процента, либо вам просто полностью возвращают вложенную сумму.

Откуда берется баснословная прибыль? Английской слово capper переводят как «партнер в азартных играх» (кстати, есть у слова еще одно говорящее значение - «подставное лицо»). Bet - это «ставка». То есть каппер - спортивный аналитик и посредник в получении прибыли с помощью ставок, глубоко разбирающийся в спорте. Он дает платные прогнозы на матчи, а также берет на себя управление финансами и распределяет ставки. Если каппер не осуществляет никакой аналитики, а только говорит о раскрутке баланса, это повод насторожиться.

Фото: СОЦСЕТИ

- Профессионалы в данной сфере анализируют событие, после чего выборочно делают ставки. У них чистая статистика, большинство уважающих себя капперов используют сервисы по фиксации ставок в отдельный рейтинг (верификаторы), вручную изменить их нельзя, - объяснил «КП» сотрудник одной из букмекерских контор Михаил. - Если человек делает кучу ставок каждый день, не говорит о конкретных результатах работы, а только выкладывает типовые скрины о выплатах клиентам и рекламирует свои услуги с формулировками «раскрутка счета», «100% проход экспресс ставки» - с большой долей вероятности перед вами мошенник.

Ислам Бугаев - отзывы

О том, что сотрудничество с Исламом Бугаевым не закончилось ничем хорошим, его клиенты массово стали писать в соцсетях давно. Но около двух лет правоохранительные органы сделать с этим ничего не могли.

- С точки зрения закона, вменить ему было нечего, - прокомментировало ситуацию МВД по Дагестану в своем официальном Телеграм-канале. - Люди добровольно вносили свои средства, надеясь заработать много, быстро и без усилий! Их уверенность подкрепляли липовые отзывы «восторженных», «внезапно разбогатевших» и «благодарных» подписчиков. В том, что это выгодно, убеждала роскошная жизнь, фото-видео на фоне дорогих иномарок (кстати, о биографии Ислама Бугаева мало что известно, в его соцсетях - в основном снимки с женой-блогершей и сыном уже после прихода к «успеху» - Прим.) Но вам никто! ничего! не обещает! А значит и ответственности за результат не несет!

Другая проблема - люди, которые отправили средства в никуда, не хотели об этом распространяться.

- Я не смог бы обратиться в полицию и сказать - меня обманули, сказали дай 40, а завтра я дам 400. Меня же засмеют, - подтвердил эту мысль в комментариях один из подписчиков.

За что завели дело на Ислама Бугаева

Когда на Ислама Бугаева стали массово жаловаться, он сначала несколько раз сменил аккаунты в соцсетях, а затем и «профессию» - стал трейдером, помогающим заработать на инвестициях.

- Мы предоставляем гарантию на каждый внесенный депозит и страхуем его - это значит, что гарантирован полный возврат средств даже в случае отрицательного исхода событий. Мы работаем на имя, а оно работает на нас. Для нас на первом месте стоит репутация! - писал Бугаев в своих группах.

В личном общении схема описывалась несколько иначе. Скриншот переписки выложен человеком, который, по его словам, остался ни с чем после обращения к Бугаеву.

Фото: СОЦСЕТИ

- Направление молодой человек сменил, а суть осталась прежней. Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД Дагестана удалось установить факты, доказывающие мошенничество. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства и попросили всех, кто пострадал от действий Ислама Бугаева, обращаться по телефонам: (8722) 99-43-39, 8-989-889-12-97 (мессенджеры).