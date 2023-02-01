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Происшествия1 февраля 2023 16:31

Этого человека ищет пол-Дагестана. Рассказываем, что им сделал Ислам Бугаев

Против блогера Ислама Бугаева спустя два года полиция Дагестана смогла возбудить уголовное дело
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Ислам Бугаев обещал людям легкий доход

Ислам Бугаев обещал людям легкий доход

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полицию завалили сообщениями с просьбами разобраться с Исламом Бугаевым - «пол-Дагестана от него пострадало!» возмущались люди. Кто он такой, чем занимается, почему уголовное дело о мошенничестве возбудили только спустя два года, несмотря на огромное количество претензий к нему, и что делать тем, кого обманул данный человек - в материале «КП-Северный Кавказ».

Ислам Бугаев - биография, кто такой

Ислам Бугаев - каппер, осуществляющий беттинг (так он себя позиционировал изначально, позже сменил «профессию» - об этом дальше). Ничего не поняли? На это и основной расчет. Людям блогер объяснял проще - вы даете определенную сумму и при удачном стечении обстоятельств получаете в 8-10, а то и 20 раз больше даже с учетом отданного за посредничества процента, либо вам просто полностью возвращают вложенную сумму.

Откуда берется баснословная прибыль? Английской слово capper переводят как «партнер в азартных играх» (кстати, есть у слова еще одно говорящее значение - «подставное лицо»). Bet - это «ставка». То есть каппер - спортивный аналитик и посредник в получении прибыли с помощью ставок, глубоко разбирающийся в спорте. Он дает платные прогнозы на матчи, а также берет на себя управление финансами и распределяет ставки. Если каппер не осуществляет никакой аналитики, а только говорит о раскрутке баланса, это повод насторожиться.

Фото: СОЦСЕТИ

- Профессионалы в данной сфере анализируют событие, после чего выборочно делают ставки. У них чистая статистика, большинство уважающих себя капперов используют сервисы по фиксации ставок в отдельный рейтинг (верификаторы), вручную изменить их нельзя, - объяснил «КП» сотрудник одной из букмекерских контор Михаил. - Если человек делает кучу ставок каждый день, не говорит о конкретных результатах работы, а только выкладывает типовые скрины о выплатах клиентам и рекламирует свои услуги с формулировками «раскрутка счета», «100% проход экспресс ставки» - с большой долей вероятности перед вами мошенник.

Ислам Бугаев - отзывы

О том, что сотрудничество с Исламом Бугаевым не закончилось ничем хорошим, его клиенты массово стали писать в соцсетях давно. Но около двух лет правоохранительные органы сделать с этим ничего не могли.

- С точки зрения закона, вменить ему было нечего, - прокомментировало ситуацию МВД по Дагестану в своем официальном Телеграм-канале. - Люди добровольно вносили свои средства, надеясь заработать много, быстро и без усилий! Их уверенность подкрепляли липовые отзывы «восторженных», «внезапно разбогатевших» и «благодарных» подписчиков. В том, что это выгодно, убеждала роскошная жизнь, фото-видео на фоне дорогих иномарок (кстати, о биографии Ислама Бугаева мало что известно, в его соцсетях - в основном снимки с женой-блогершей и сыном уже после прихода к «успеху» - Прим.) Но вам никто! ничего! не обещает! А значит и ответственности за результат не несет!

Другая проблема - люди, которые отправили средства в никуда, не хотели об этом распространяться.

- Я не смог бы обратиться в полицию и сказать - меня обманули, сказали дай 40, а завтра я дам 400. Меня же засмеют, - подтвердил эту мысль в комментариях один из подписчиков.

За что завели дело на Ислама Бугаева

Когда на Ислама Бугаева стали массово жаловаться, он сначала несколько раз сменил аккаунты в соцсетях, а затем и «профессию» - стал трейдером, помогающим заработать на инвестициях.

- Мы предоставляем гарантию на каждый внесенный депозит и страхуем его - это значит, что гарантирован полный возврат средств даже в случае отрицательного исхода событий. Мы работаем на имя, а оно работает на нас. Для нас на первом месте стоит репутация! - писал Бугаев в своих группах.

В личном общении схема описывалась несколько иначе. Скриншот переписки выложен человеком, который, по его словам, остался ни с чем после обращения к Бугаеву.

Фото: СОЦСЕТИ

- Направление молодой человек сменил, а суть осталась прежней. Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД Дагестана удалось установить факты, доказывающие мошенничество. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства и попросили всех, кто пострадал от действий Ислама Бугаева, обращаться по телефонам: (8722) 99-43-39, 8-989-889-12-97 (мессенджеры).

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