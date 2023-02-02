Карали неугодных закладчиков: банду спортсменов-вымогателей разоблачили на Ставрополье

Фото обвиняемого: прокуратура Ставрополья

На Ставрополье предъявлено обвинение организатору и участнику ОПГ, которые вымогали деньги у местных жителей, передает пресс-служба краевой прокуратуры. Руками спортсменов дилер расправлялся с людьми, которые отказались торговать запрещенными веществами.

Банду сколотил кикбоксер Ибрагим, для чего привлек "крепкого приятеля" – профессионального гребца Эдуарда. Оба уже сталкивались с криминалом: главаря объявили в розыск за незаконное ношение оружия, а у его протеже была судимость за угон. Передвигалась группировка на красной Mitsubishi Lancer третьего участника – Магомеда, который к тому же отвечал за внешнее наблюдение во время налетов. Этот костяк вовлекал в дела других участников: например, Эдуард позвал своего бывшего одноклассника Алексея.

В своих показания члены банды признались, что работали по наводкам информатора, с которым беседовал Ибрагим. Тот якобы искал спортсменов для расправы над наркоманами. Его информацию они использовали для наживы: подкарауливали жертву около закладки, избивали ее, вынуждали на камеру признаться в сбыте веществ и требовали деньги.

Сначала предполагалось, что откупиться от позора можно не меньше чем за 50 тысяч рублей. Но потом злоумышленники поняли, что никто не берет с собой такие деньги, потому стали забирать все, что было в карманах. При этом их не смущало, что на одном налете они могли заработать всего лишь тысячу рублей, реже – несколько тысяч.

– У одного парня из Невинномысска мы вытащили всего лишь пять тысяч рублей и электронную сигарету. Ибрагим предложил мне привлечь знакомого Алексея, чтобы вымогать у того деньги. Мы написали ему в WhatsApp, пригрозили видеороликом и запросили 30 тысяч рублей. Он перевел только 28 тысяч, из-за чего мы запросили у него еще 45 тысяч. Он попросил отсрочку, – следует из показаний Эдуарда, приведенных источником "КП-Ставрополь".

При передачи денег Эдуарда и Алексея задержали. Однако ОПГ продолжала работать, но переключилась на "недобросовестных закладчиков", на которых указывал все тот же информатор. Он сводил счеты с работниками, уничтожавшими товар при найме. Причем первые потерпевшие, пострадавшие от банды, тоже пытались устроиться на работу и пропадали, из-за чего информатор на них обижался.

– Денег не было, и в интернете нашел объявление о работе курьером. Связался в Telegram с контактом, который представился Максимом. Скинул ему свой паспорт и забрал в лесу сверток со свертками поменьше, дома раскрыл один из них и понял, что это соль. Максим мне говорил, что это все законно, что это игра такая, квесты будем устраивать, что в неделю будет платить по 50 тысяч рублей, а за переработки - премии. Но я отказался. Заблокировал Максима, удалил Telegram и смыл все свертки в туалет, – объяснялся один из потерпевших.

Следствие установило шесть потерпевших из Невинномысска, Ессентуков, Буденновска и Минеральных Вод, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю. Наркокурьерам, отказавшимся от работы, ломали ребра и заставляли их платить. Членов банды обвиняют в разбое, вымогательстве, создании ОПГ и хранении оружия.

Прокуратура Ставрополья передала в суд дела двух членов банды – главаря и еще одного члена. Отмечается, что разбирательства по еще одному участнику продолжаются. А вот четвертый мужчина уже узнал свое наказание – ему дали девять лет в колонии строгого режима.