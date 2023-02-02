Одноклассники объявляют кастинг в собственное шоу про хобби и увлечения с Сергеем Буруновым

Фото: Одноклассники

Одноклассники запускают кастинг участников собственного нового развлекательного шоу с Сергеем Буруновым, посвященного хобби и увлечениям. Шоу будет эксклюзивно проходить в ОК. В рамках проекта знаменитости и обычные люди продемонстрируют свои таланты.

В проекте смогут участвовать интернет-пользователи любого возраста со всей страны, которые мечтают заявить о своих уникальных способностях – игре на редких музыкальных инструментах или виртуозном владении боевыми искусствами, хотят удивить необычным голосом или актерским мастерством, представить многомиллионной аудитории социальной сети другие свои диковинные хобби.

Для участия в кастинге необходимо заполнить простую онлайн-форму на официальном сайте проекта: ok.ru/page/uvlecheniya-eto-ok. К заявке необходимо приложить видеопрезентацию своего таланта (можно использовать запись своего творческого номера с любого конкурса или мероприятия).

Хобби-шоу с Сергеем Буруновым – проект социальной сети ОК, который выйдет весной 2023 года. Новый проект Одноклассников поможет талантливым пользователям со всей страны сделать первые шаги к своей мечте. Участники и финалисты продемонстрируют свои таланты на большой сцене и получат памятные призы, а победитель – денежный приз для творческого развития.

Ранее Одноклассники представили новое позиционирование и направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей, а также новый ключевой сервис «Увлечения», с помощью которого пользователи могут найти интересный контент и обсудить его со своими единомышленниками.

В основе работы сервиса «Увлечения» – рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. В сервисе представлены восемь самых популярных хобби жителей России и более тысячи разделов в категориях: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад.