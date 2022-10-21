Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 11:29

Цифровизация и новые сервисы соцстраха на Ставрополье

За «круглым столом» в «Комсомолке» обсудили итоги деятельности Фонда социального страхования за 2022 год
Кира МАРИНА
О нововведениях и результатах внедрения новшеств подробно рассказали представители Ставропольского регионального отделения ФСС РФ

О нововведениях и результатах внедрения новшеств подробно рассказали представители Ставропольского регионального отделения ФСС РФ

Фото: Анна ЧУХРА

На Ставрополье Фонд социального страхования (ФСС) продолжает повышать доступность и разнообразие своих услуг, совершенствуя работу современных цифровых сервисов. О нововведениях и результатах внедрения новшеств подробно рассказали представители Ставропольского регионального отделения ФСС РФ.

Проактивные выплаты: как это работает

С 1 января ФСС перешел на проактивный или беззаявительный формат начисления пособий. Информация о больничных и рождении детей теперь приходит в ведомство, минуя работодателя. Недостающую информацию о застрахованном лице Фонд запрашивает у ПФР, загсов, налоговых служб и при необходимости у работодателей.

- С начала этого года инициатива по назначению пособий исходит от Фонда. Сигналы для запуска проактивного механизма назначения пособий - закрытие электронного листа нетрудоспособности; формирование электронного листа нетрудоспособности по беременности и родам, а также запись о рождении ребенка в реестре ЗАГСа, - рассказала Марина Димиденко, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам. - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет по-прежнему выплачивается по заявлению сотрудника - работник сам решает, будет ли он брать такой отпуск и сколько он продлится.

Электронный родовой сертификат: преимущества для будущих мам

С 2021 года бумажный вариант родового сертификата отменен и на руки женщине больше не выдается. Теперь он формируется медорганизацией при первичном посещении женской консультации.

- В течение всего времени наблюдения в период беременности, до и после родов, а также в течение первого года жизни новорожденного родовый сертификат заполняется также электронно, - поясняет Елена Нагорная, замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ.

По своей структуре электронный сертификат ничем не отличается от своей предыдущей версии, но обладает большими преимуществами. Быстрее происходит процесс формирования сертификата, его не нужно носить с собой, невозможно испортить или потерять.

За 9 месяцев 2022 года медучреждениям края на основании талонов родовых сертификатов выплачено 186,4 млн рублей.

«Круглый стол» был посвящен итогам деятельности Фонда социального страхования за 2022 год

«Круглый стол» был посвящен итогам деятельности Фонда социального страхования за 2022 год

Фото: Анна ЧУХРА

Помощь инвалидам в новом формате

С прошлого года в стране активно внедряется современный цифровой сервис - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации. Он введен в дополнение к уже действующим способам приобретения ТСР.

Жители Ставрополья могут самостоятельно выбрать, как получить средство реабилитации: через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить напрямую.

- На данном этапе электронный сертификат доступен только для отдельных видов ТСР серийного производства и поэтапно будет расширен, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления, - поясняет Галина Галагуш, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ.

Кстати, с системой «Электронного сертификата» работает и электронная площадка OZON, благодаря чему средство реабилитации можно приобрести, не выходя из дома. Как отметила Галина Галагуш, сейчас в крае электронным сертификатом воспользовались 643 человека. Ими приобретено 40 тыс. средств реабилитации на сумму 15 759,5 тыс. руб.

С заботой о пострадавших на производстве

Одно из направлений работы соцстраха - реализация мероприятий, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией пострадавших на производстве.

На сегодняшний день на Ставрополье ежемесячное страховое обеспечение получают 5010 человек, 3435 человек - пострадавшие в результате несчастных случаев, 1138 - по профзаболеванию, 437 - по потере кормильца. За 9 месяцев 2022 года на реабилитацию пострадавших на производстве направлено 121,7 млн рублей.

- Львиная доля, порядка 60% или 86,9 млн руб., приходится на обеспечение пострадавших на производстве протезно-ортопедическими изделиями и техсредствами реабилитации, - рассказывает Ирина Бойцова, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-СРО ФСС РФ. - 25% или 29,5 млн руб. расходов - на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги. Расходы на оплату лекарств составили 18,2 млн. руб. или 15%.

Соцстрах - единственная организация в стране, обеспечивающая транспортом инвалидов в связи с травмой на производстве. В этом году новые авто получат 22 человека, 11 из них - повторно по истечении срока эксплуатации. Расходы на их покупки составили более 22 млн рублей или 14%.

Также региональным соцстрахом реализуется проект «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве».

С начала 2022 года в крае зарегистрировано 32 травмы с тяжелыми последствиями. Расходы соцстраха на лечение и реабилитацию 27 пострадавших составили 5,9 млн рублей. 7 человек смогли вернуться к работе, в 10 случаях установлен процент утраты трудоспособности, зарегистрировано 2 случая летального исхода, 8 человек продолжают лечение.

Экономика: Социальные вопросы