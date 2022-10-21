Цифровизация и новые сервисы соцстраха на Ставрополье

О нововведениях и результатах внедрения новшеств подробно рассказали представители Ставропольского регионального отделения ФСС РФ Фото: Анна ЧУХРА

На Ставрополье Фонд социального страхования (ФСС) продолжает повышать доступность и разнообразие своих услуг, совершенствуя работу современных цифровых сервисов. О нововведениях и результатах внедрения новшеств подробно рассказали представители Ставропольского регионального отделения ФСС РФ.

Проактивные выплаты: как это работает

С 1 января ФСС перешел на проактивный или беззаявительный формат начисления пособий. Информация о больничных и рождении детей теперь приходит в ведомство, минуя работодателя. Недостающую информацию о застрахованном лице Фонд запрашивает у ПФР, загсов, налоговых служб и при необходимости у работодателей.

- С начала этого года инициатива по назначению пособий исходит от Фонда. Сигналы для запуска проактивного механизма назначения пособий - закрытие электронного листа нетрудоспособности; формирование электронного листа нетрудоспособности по беременности и родам, а также запись о рождении ребенка в реестре ЗАГСа, - рассказала Марина Димиденко, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам. - Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет по-прежнему выплачивается по заявлению сотрудника - работник сам решает, будет ли он брать такой отпуск и сколько он продлится.

Электронный родовой сертификат: преимущества для будущих мам

С 2021 года бумажный вариант родового сертификата отменен и на руки женщине больше не выдается. Теперь он формируется медорганизацией при первичном посещении женской консультации.

- В течение всего времени наблюдения в период беременности, до и после родов, а также в течение первого года жизни новорожденного родовый сертификат заполняется также электронно, - поясняет Елена Нагорная, замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ.

По своей структуре электронный сертификат ничем не отличается от своей предыдущей версии, но обладает большими преимуществами. Быстрее происходит процесс формирования сертификата, его не нужно носить с собой, невозможно испортить или потерять.

За 9 месяцев 2022 года медучреждениям края на основании талонов родовых сертификатов выплачено 186,4 млн рублей.

«Круглый стол» был посвящен итогам деятельности Фонда социального страхования за 2022 год Фото: Анна ЧУХРА

Помощь инвалидам в новом формате

С прошлого года в стране активно внедряется современный цифровой сервис - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации. Он введен в дополнение к уже действующим способам приобретения ТСР.

Жители Ставрополья могут самостоятельно выбрать, как получить средство реабилитации: через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить электронный сертификат и оплатить напрямую.

- На данном этапе электронный сертификат доступен только для отдельных видов ТСР серийного производства и поэтапно будет расширен, в том числе на средства реабилитации индивидуального изготовления, - поясняет Галина Галагуш, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ.

Кстати, с системой «Электронного сертификата» работает и электронная площадка OZON, благодаря чему средство реабилитации можно приобрести, не выходя из дома. Как отметила Галина Галагуш, сейчас в крае электронным сертификатом воспользовались 643 человека. Ими приобретено 40 тыс. средств реабилитации на сумму 15 759,5 тыс. руб.

С заботой о пострадавших на производстве

Одно из направлений работы соцстраха - реализация мероприятий, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией пострадавших на производстве.

На сегодняшний день на Ставрополье ежемесячное страховое обеспечение получают 5010 человек, 3435 человек - пострадавшие в результате несчастных случаев, 1138 - по профзаболеванию, 437 - по потере кормильца. За 9 месяцев 2022 года на реабилитацию пострадавших на производстве направлено 121,7 млн рублей.

- Львиная доля, порядка 60% или 86,9 млн руб., приходится на обеспечение пострадавших на производстве протезно-ортопедическими изделиями и техсредствами реабилитации, - рассказывает Ирина Бойцова, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-СРО ФСС РФ. - 25% или 29,5 млн руб. расходов - на медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги. Расходы на оплату лекарств составили 18,2 млн. руб. или 15%.

Соцстрах - единственная организация в стране, обеспечивающая транспортом инвалидов в связи с травмой на производстве. В этом году новые авто получат 22 человека, 11 из них - повторно по истечении срока эксплуатации. Расходы на их покупки составили более 22 млн рублей или 14%.

Также региональным соцстрахом реализуется проект «Комплексная реабилитация и возвращение к труду пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве».

С начала 2022 года в крае зарегистрировано 32 травмы с тяжелыми последствиями. Расходы соцстраха на лечение и реабилитацию 27 пострадавших составили 5,9 млн рублей. 7 человек смогли вернуться к работе, в 10 случаях установлен процент утраты трудоспособности, зарегистрировано 2 случая летального исхода, 8 человек продолжают лечение.