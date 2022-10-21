На границе России с Грузией уберут мобильные пункты призыва

Призывные пункты на границе работали несколько недель Фото: Олег ЗОЛОТО

На границе России с Грузией, на КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг", с завтрашнего дня уберут мобильные призывные пункты, работавшие там несколько недель. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

- Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала, - сообщил политик.

Отмечается, что призывные пункты также закрываются потому, что у пограничников есть все необходимые сведения и списки граждан, которым ограничили выезд из России. "В основном это люди из других регионов", - пишет Меняйло.

Ранее решение об открытии мобильных призывных пунктах на КПП в Северной Осетии приняли из-за наплыва граждан и "напряженной обстановки". Очереди растягивались на километры: к 27 сентября, например, там скопилось свыше 3,5 тысяч машин. Люди ждали по несколько дней.

Пробка на российско-грузинской границе по данным на вечер 27 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Гражданам разрешали пересекать границу не только на машинах и автобусах. Через КПП можно было проехать на велосипеде или самокате.

Обстановка на КПП «Верхний Ларс» 28 сентября. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

Кстати, для грузинской стороны те дни выдались не менее напряженными, из-за чего увеличили сотрудников на таможенном контроле. По данным МВД Грузии, до этого в страну каждый день въезжали около шести тысяч человек, то потом - более 10 тысяч.