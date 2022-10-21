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Общество21 октября 2022 12:30

На границе России с Грузией уберут мобильные пункты призыва

Комиссия закончит работу на КПП уже завтра
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Призывные пункты на границе работали несколько недель

Призывные пункты на границе работали несколько недель

Фото: Олег ЗОЛОТО

На границе России с Грузией, на КПП "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг", с завтрашнего дня уберут мобильные призывные пункты, работавшие там несколько недель. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

- Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала, - сообщил политик.

Отмечается, что призывные пункты также закрываются потому, что у пограничников есть все необходимые сведения и списки граждан, которым ограничили выезд из России. "В основном это люди из других регионов", - пишет Меняйло.

Ранее решение об открытии мобильных призывных пунктах на КПП в Северной Осетии приняли из-за наплыва граждан и "напряженной обстановки". Очереди растягивались на километры: к 27 сентября, например, там скопилось свыше 3,5 тысяч машин. Люди ждали по несколько дней.

Пробка на российско-грузинской границе по данным на вечер 27 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Пробка на российско-грузинской границе по данным на вечер 27 сентября. Фото: Яндекс.Карты

Гражданам разрешали пересекать границу не только на машинах и автобусах. Через КПП можно было проехать на велосипеде или самокате.

Обстановка на КПП «Верхний Ларс» 28 сентября. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

Обстановка на КПП «Верхний Ларс» 28 сентября. Фото: стоп-кадр с камер наблюдения

Кстати, для грузинской стороны те дни выдались не менее напряженными, из-за чего увеличили сотрудников на таможенном контроле. По данным МВД Грузии, до этого в страну каждый день въезжали около шести тысяч человек, то потом - более 10 тысяч.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия на Северном Кавказе