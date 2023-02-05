Из-за сношений в уборных мэр российского курорта хотел закрыть все туалеты. Но после этого он отказался от идеи

Первыми проблему заметили коммунальщики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне мэр Железноводска Евгений Бакулин поднял очень тревожный и щепетильный, "туалетный" вопрос – общественные туалеты, которые устанавливают по всей курортной части города, постоянно заняты неизвестно кем. О такой проблеме впервые заикнулись коммунальщики. И добавили: в мусорных ведрах находят средства контрацепции. Особенно много их в туалетах на Аллее любви.

Новые туалеты в Железноводске выглядят примерно так. Фото: администрация города-курорта

Что побуждает посетителей заниматься любовью в общественном туалете курорта – романтическая атмосфера на Аллее любви или комфортные условия в клозете – неизвестно. И несмотря на то, что никого за руку не поймали, мэр Бакулин нашел виновных. Уборные постоянно занимает молодежь. Проблему приказали решать категорично – закрыть все туалеты.

Правда, такое не одобрила бывшая глава Ростуризма Зарила Догузова и предложила свое решение – открыть больше туалетов.

– Но почему как только возникает какая-то нестандартная ситуация, ее сразу же пытаются решить запретами? [...] Закрывать туалеты нельзя. Ни в туристическом Железноводске, где расположено множество санаториев, ни в любом другом населенном пункте. Это базовая потребность человека. [...] Вряд ли жители и гости Железноводска настолько любвеобильны, что одновременно займут все кабинки общественных туалетов в интимных целях, – написала Догузова.

Аллею любви местные власти позиционируют как "площадку для соединения любящих сердец". Фото: администрация города-курорта

Бакулин ответил на критику и отметил, что девиз Железноводска – чем больше, тем лучше.

– Прочитал новость, что экс-глава Ростуризма Зарина Догузова сомневается в любвеобильности железноводчан, а зря. [...] Туалет у нас более 10 на каждой локации. И закрывать мы их не собираемся, только открывать новые. Каждый год на территории города-курорта количество туалетов только увеличивается. Конечно, содержание туалетов требует затрат и усилий - ведь все они бесплатные. Причем единственные бесплатные на КМВ. И несмотря на бесплатность – чистые, теплые, со всем необходимым, да и ещё с трансляцией хорошей музыки. Поэтому и спрос большой.

Догузова ответила тоже иронично. Приняла приглашение, пообещала заглянуть на Аллею любви и еще раз отметила – закрывать туалеты нельзя даже из-за сношений.