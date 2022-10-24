В Пятигорске вскрыта и пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

24 октября 2022 года стало известно, что в Пятигорске задержаны участники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Они собирались устроить взрыв в одном из отделов полиции. Как уточнили в ФСБ, готовящие теракт лица уже задержаны. Они дали первые признательные показания.

- В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной террористической ячейки. В нее входили граждане республик Центральной Азии. Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров совершить диверсионно-террористическую акцию в здании городского отдела полиции, - сказано в пресс-релизе ФСБ.

Там, где жили подозреваемые, прошли обыски. Эксперты изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, поражающие элементы, схемы сборки, террористическую символику. Также специалисты обнаружили технику для конспиративной связи, в которой сохранилась переписка. Из нее становятся понятны детали преступных намерений задержанных.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Ранее был задержан украинский диверсант, который собирался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края.

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