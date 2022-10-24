Спасла неработающая зажигалка: житель Дагестана пытался поджечь любовницу друга

Фото подозреваемого: "МВД Дагестана"

В Дагестане любовная драма чуть не обернулась трагедией. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

23 октября жительница Бабаюртовского района позвонила в полицию и сказала, что неизвестный пытался ее поджечь. В доме заявительницы правоохранители нашли пустые бутылки, емкость с бензином и зажигалку. А сам поджигатель сбежал, но его быстро отыскали. Им оказался 33-летний местный житель, в отделе полиции мужчина рассказал свою версию случившегося - оказалось, таким образом он пытался спасти семью друга.

- Я пришел к ней, хотел нормально объяснить. Оставь, говорю, семейного человека, не делай этого. Она не хотела слушать, плохие вещи сказала. Я занервничал, - признался мужчина на допросе, опубликованном МВД.

Мужчина уехал, намереваясь ужесточить условия беседы. В дом любовницы друга он вернулся с канистрой и бутылкой бензина.

- Я спросил у нее, будет ли она еще с ним встречаться. И она ответила: "Да, буду. Сначала остановите его". Если ты не захочешь, говорю, он никак не сможет прийти сюда.

На этом разговор кончился. Мужчина облил сначала комнату, в которой они беседовали, а потом саму любовницу друга. Но в самый ответственный момент не сработала зажигалка, из-за чего нападавший в спешке уехал домой, дожидаясь там полицейских.

Материалы переданы в СУ СКР по Дагестану. Полиция сообщает, что мужчину подозревают в покушении на убийство. Известно, что фигурант дела ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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