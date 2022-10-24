Младший сержант из Дагестана предотвратил диверсию во время спецоперации на Украине

Российские военнослужащие Фото: Александр КОЦ

Максим Бервинов, младший сержант из города Кизляра республики Дагестана, охранял дороги, имеющие стратегическое значение для перевозки помощи на передовую. В ходе патрулирования боец встретил пятерых людей в гражданской одежде.

Сержант удивился тому, что могут делать в этой местности гражданские. Группа патрулирования выдвинулась им навстречу. Пятеро начали нервничать, увидев русского солдата. Выхватить оружие никто из них не успел – оружие направили на них и приказали лечь на землю.

После задержания оказалось, что они являются украинскими боевиками. Якобы гражданские следили за движением колонны, чтобы устроить диверсию и уничтожить предназначенные для российских солдат на передовой припасы.

Спустя несколько дней ночью боевики в количестве до 25 человек пытались прорваться в подконтрольную российскими ВС территорию. Младший сержант вместе с подчиненными выстроили оборону, вступив в бой с превосходящим числом противников.

В ходе сражения наступающие боевики в количестве до 15 человек были ликвидированы. Оставшиеся отступили. Благодаря действиям Максима Бервинова диверсия сорвалась, а также в плен были взяты четыре боевика.

Фото: официальный сайт Минобороны России

— Максим Бервинов своим подвигом прославил себя, свою республику и город. Он пример настоящей храбрости и мужества, отваги и патриотизма, готовности пожертвовать своей жизнью ради Отчизны, – сообщает пресс-служба города Кизляра со ссылкой на слова военного комиссара Рамазана Курамагомедова.

Также отличился и другой боец, участвующий в специальной военной операции из Дагестана. Врач-хирург Валибагандов Султан Магомедрасулович оказывал солдатам медицинскую помощь под артиллерийским и минометным огнем.

Фото: пресс-служба Левашинского района Дагестана

Указом президента России Владимира Путина мужчине наградили «Орденом Мужества» за проявленные им на полях сражения самоотверженность, мужество и отвагу. Валибагандов Султан поступил на службу в ВС РФ, окончив Дагестанскую медицинскую академию.