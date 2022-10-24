"Что же я наделал": сын из Ставрополя порезал свою мать за сушилку в его комнате

Потерпевшая и обвиняемый сформировали две версии случившего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ставрополя отделался легким наказанием за тяжкие увечья, причиненные своей матери. Женщина уверяет, что сын разозлился из-за сушилки, разложенной в его комнате. А он утверждает, что пытался остановить членовредительство. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

46-летний Валерий из Ставрополя последние годы жил с мамой из-за того, что его бросила жена. После этого мужчину серьезно подкосило: он потерял работу, стал пить, из-за чего с ним случались беды, из-за которых заработал ряд заболеваний. К примеру, ставропольцу выдали квоту на замену сустава. Валерий уже настолько прижился у матери, что считал эту квартиру собственной.

В середине марта 2022 года мужчина вернулся домой после ночи у девушки. С первых минут разговор с мамой у Валерия не клеился. Он спросил: "Все хорошо?" - а она не поняла его угрожающую интонацию и ответила просто: "Да". Мужчину раздражал тот факт, что мать развешивает в его комнате мокрые вещи.

Подозреваемый вернулся, стал толкать сушилку и высказывать претензии матери, которая просто не отвлекаясь развешивала вещи. Внезапно Валерий крикнул: "Видишь!" - и ударил родственницу ножом в живот.

- Потерпевшая побежала в свою комнату и закрылась. Она давала показания, что сын к ней ломился, говорил, что он никому не отдаст свою жилплощадь, и плакал: "Что же я наделал". Через пять минут Валерий ушел в свою комнату, и его мать выскочила из квартиры на лестничную клетку, где ждала медицинскую бригаду, - пояснил собеседник издания.

Сам Валерий утверждал, что все было иначе. Они поскандалили на кухне из-за того, что он не может найти работу. В гневе мужчина наговорил вещей, которые сильно расстроили маму. Женщина взяла нож, закрылась в комнате и долго не выходила, что смутило мужчину и он стал ломиться к ней. Но через пять минут, не получив никакого ответа, просто ушел спать и проснулся, когда его растолкали полицейские. Подозревает, что мать занималась членовредительством.

Следователи проверили и эту версию, но она не подтвердилась. Самое явное доказательство - это следы крови, найденные в его комнате, что указывает, где произошло преступление. В конечном итоге и сам Валерий признал вину.

Мужчине грозило до десяти лет лишения свободы. Но благодаря многочисленным "смягчающим" - наличие малолетних детей, признание вины, заболевание, положительные характеристики соседей - жесткого наказания удалось избежать. Накануне суд приговорил его к году в колонии общего режима.

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