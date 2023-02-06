Провинциал попробовал покорить Москву. И нарвался на уголовную статью

Дело жителя Ставрополья уже направили в суд Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ставропольском крае предъявили обвинение 46-летнему местному жителю, которого поймали на преступлении в отношении своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным "КП-Ставрополь", обвиняемый уже был судим. В 2014 году его посадили за незаконное хранение наркотиков, а через три года отпустили по УДО. Правда, надежд суда он не оправдал и через пару месяцев из-за нарушения условий отправился обратно в колонию общего режима.

Уже через несколько месяцев, в 2018 году, мужчина вышел на свободу. На воле ставрополец работал разнорабочим, получал понемногу и мечтал о большом. В конце апреля 2022 года он решил уехать на заработки в Москву и, может быть, освоиться там.

Дело, однако, не пошло, мужчина не нашел нормальной работы и перебивался случайными заработками. Этого не хватало для комфортной столичной жизни, потому он решил пойти на преступление.

Злоумышленник скачал приложение банка, которым пользовалась его мама, и обманом получил доступ к ее счету. В течение нескольких месяцев он переводил средства себе, таким образом с карты пенсионерки пропало более 90 тысяч рублей. Деньги шли на оплату хостела и прочие личные нужды.

Женщина, само собой, написала заявление в полицию, где очень просто нашли виновного. Против сына потерпевшей возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета" (пункт г части 3 статьи 158 УК РФ).

– Уголовное дело направлено прокурором в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.