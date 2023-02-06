Депутат Госдумы Хамзаев предложил лишать имущества «предателей Родины»

Султан Хамзаев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Депутат Государственной думы России Султан Хамзаев выступил с идеей "конфисковывать имущество у предателей". Речь шла о солисте группы "Аквариум" Борисе Гребенщикове и журналисте Александре Невзорове*.

Музыкант Борис Гребенщиков Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

– Они пропагандисты той воинственной фашистской идеологии русофобского формата, суть которой – унижение России. Других целей у них нет: гуманизм, права человека, демократия забыты. И Невзоров, и Гребенщиков, и им подобные – обслуживающий информационный персонал этой системы. Это предатели, – заявил Хамзаев в эфире программы "Летучка".

При этом, по мысли депутата, все эти люди, работающие над очернением России, идут на это осознанно. Ведущие задались вопросом, что делать с такими людьми: уголовное преследование их не пугает, они находятся за границей, хотя на Родине у них большое число недвижимости.

– Моя позиция такая: должен быть механизм конфискации имущества. Это железобетонный факт. Должны быть преступления такого, скажем так, террористического информационного характера, которые направлены на нанесение урона для страны в целом, и здесь должны быть конкретные действия. Мы должны для них кормовую базу прикрывать. Это настолько очевидно и ясно. Пока, к сожалению, не все ответственные за это чиновники хотят это слышать. Но я считаю, что такой механизм должен быть, в том числе аннулирование гражданства для таких лиц, – заметил Хамзаев.

Ранее Хамзаев предложил лишить гражданства Семена Слепакова. Поводом стала последняя песня артиста, в которой он злобно высмеивает матерей российских военнослужащих.

*лицо, выполняющее функцию иностранного агента, признано таковым Минюстом РФ.