В Пятигорске нашли замену Инстасамке. В день отменного концерта выступит «кавказский шансонье»

Дарья Зотеева, она же Инстасамка. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В России отменяют концерты Инстасамки. В числе городов, где артистка не выступит – Пятигорск, Курск, Краснодар и Сочи. Причем в последнем городе мероприятие прикрыли за несколько часов до начала.

Дарья Зотеева, она же Инстасамка.

А в Пятигорске сделали это за полтора месяца до концерта. И уже нашли замену. В местном ДК "София" выступит Ислам Итляшев. Первооткрыватель "кавказского шансона" даст концерт 15 марта 2023 года – в день, когда должна была петь Инстасамка. Судя по количеству распроданных билетов, фанатов Дарьи Зотеевой не загоняют на "альтернативный концерт".

Ислам Итляшев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проданные билеты на концерт Инстасамки в Пятигорске - фан-зона и танцпол (по состоянию на 25 января 2023 года - за несколько дней до отмены)

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Ключевым инициатором отмены концертов Инстасамки считают директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Свою позицию она объяснила, ссылаясь на указ президента Владимира Путина:

– Целью государственной политики в этой сфере провозглашено противодействие деструктивной идеологии, то есть насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для нашего общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание ценности крепкой семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Мизулина поблагодарила политиков, способствующих отмене концертов Инстасамки, и призвала других чиновников поступать так же.

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