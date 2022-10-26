«Поколение М» открывает дорогу творчеству

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа. Фото: stavropol.mts.ru

Необычный ракурс, правильная экспозиция и чувство кадра - о тонкостях фотоискусства ученикам трех школ Грозного рассказал Валид Саракаев на мастер-классе по мобильной фотографии. Встреча чеченского фотографа с ребятами состоялась в рамках масштабного проекта «Поколение М», который реализует компания МТС совместно с ведущими творческими объединениями, бизнес-сообществами при поддержке Министерства культуры России, а также федеральных и региональных властей.

Творческая группа «Поколения М» - это более 250 мастеров. Фото: stavropol.mts.ru

- Очень важно, что такой крупный бизнес-игрок, как МТС, вовлечен в социальную и образовательную работу в регионах. В Чеченской Республике такие проекты, как «Поколение М», востребованы. Наши дети талантливы, интересуются различными направлениями творчества. Конкурсы и мастер-классы, которые проводит МТС, могут стать для них хорошим началом становления в будущей профессии или увлечении, - отметил Хож-Бауди Дааев, министр образования и науки Чеченской Республики.

О тонкостях фотоискусства ученикам трех школ Грозного рассказал Валид Саракаев. Фото: stavropol.mts.ru

Фотографией Валид Саракаев увлекся около пяти лет назад. В свободное время он снимал Грозный и выкладывал фото в соцсетях. Местные паблики разбирали снимки, делая работы талантливого фотографа доступными широкой публике. Буквально за год Валид обрел популярность, и в галерее имени Ахмата Кадырова состоялась его первая персональная фотовыставка. Экспозицию составили 32 фотографии: яркие работы молодого фотохудожника отражают городскую жизнь, пейзажи, смену времен года.

В Чеченской Республике такие проекты, как «Поколение М», востребованы. Фото: stavropol.mts.ru

На встрече с юными земляками чеченский фотограф охотно делился секретами фотомастерства и опытом, рассказывая ребятам о том, как поймать «тот самый» момент, подобрать ракурс и не завалить горизонт, как выстроить композицию и работать со светом и цветом. А еще Валид посоветовал не расстраиваться, если фото не получилось. По его опыту, поправить снимок - кадрировать, сменять экспозицию и вытянуть цвет - всегда можно в приложении. Главное, знать в каком и как!

Внеклассный урок по мобильному фото оценили и школьные учителя, присутствующие на встрече.

Санета Акбулатова, учительница школы № 18 города Грозного. Фото: stavropol.mts.ru

- Я для себя почерпнула много нового. Не говоря уже об учениках, даже о тех, кто увлекался до этого мероприятия фотографией. Мы после долго обсуждали интересные моменты, то, как делали замечания профессионалы. Оказывается, какая-то мелочь может испортить фотографию, а добавленный эффект улучшит мрачную фотографию и сделает из нее шедевр, просто правильно обрезав фотографию, скадрировав ее, - отметила Санета Акбулатова, учительница школы № 18 города Грозного.

С новыми знаниями ребята вместе с учителями отправились в цветочный парк. Мягкий свет и отсутствие резких теней - пасмурная погода позволила школьникам вдоволь потренироваться, а спикеру Саракаеву оценить труды своих слушателей. Фотограф обозначил ошибки, рассказал, с какого ракурса тот или иной объект вышел бы лучше и на нескольких снимках показал, как можно обработать фотографию.

С новыми знаниями ребята вместе с учителями отправились в цветочный парк. Фото: stavropol.mts.ru

Самыми активными участницами мастер-класса стали Амина Хасуева, Петимат Болтабиева и Хеда Сайдулаева, а лучшие работы дети тут же загрузили на сайт проекта «Поколение М» для участия в федеральном конкурсе «Life-фото», итоги которого подведут в мае 2023 года. Победителя ждет поездка в Москву на стажировку в «РУСС ПРЕСС ФОТО». Участвовать в конкурсе могут дети в возрасте 11 - 18 лет.

Лучшие работы дети тут же загрузили на сайт проекта «Поколение М» для участия в федеральном конкурсе «Life-фото». Фото: pokolenie.mts.ru

- Очень рад был провести мастер-класс для школьников вместе с «Поколением М». Интересный опыт для меня и, надеюсь, это было полезно грозненским ребятам. Такие проекты действительно могут помочь детям найти себя, получить шанс на реализацию мечты. Хотелось бы, чтобы проведенный мастер-класс и проект «Поколение М» помогли им в этом, - сказал Валид Саракаев.

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа. Онлайн-площадка проекта позволяет юным талантам раскрыть свой потенциал и стать частью всероссийского творческого движения. Творческая группа «Поколения М» - это более 250 мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», и другие знаменитости. Участникам проекта доступны конкурсы, мастер-классы и интерактивные занятия по разным направлениям, все активности компания МТС монетизирует, а деньги переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей. Именно возможность помочь сверстникам, попавшим в трудную ситуацию, стало для грозненских школьников дополнительным стимулом к участию в проекте.

Участвовать в конкурсе могут дети в возрасте 11-18 лет. Фото: stavropol.mts.ru

- Я всегда хотела, чтобы мое любимое дело приносило людям пользу. Узнав о конкурсе «Поколения М», в котором я своим любимым делом могу помочь детям, которые нуждаются в помощи, у меня, конечно же, появилось желание участвовать в нем, - призналась Селима Арсанукаева, ученица 10-го класса грозненской школы № 18.

На сегодняшний день в числе самых активных участников проекта среди регионов России - школьники Москвы, Тульской, Новосибирской, Иркутской областей и Республики Бурятия. По итогу сезона в самых активных регионах МТС проводит офлайн активности с участием звезд и федеральных спикеров. Шанс проявить себя и вырваться в лидеры есть и у талантливых чеченских ребят.

Директор МТС в Чеченской Республике Магомед Абдулмежидов. Фото: stavropol.mts.ru

- Дети в Чеченской Республике рисуют, играют на музыкальных инструментах, пишут статьи и стихи, в том числе на родном языке. Многие в последнее время увлекаются фотографией и видеосъемкой. Мы рады помогать детям развивать их таланты и наставлять на пути к их мечте вместе с проектом «Поколение М» и экспертным сообществом Чеченской Республики. Уверен, что это не последнее обучающие мероприятие, которое мы провели, так как увидели положительный отклик и интерес у детей, - прокомментировал директор МТС в Чеченской Республике Магомед Абдулмежидов.