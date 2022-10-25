Перенес не одну операцию и вернулся в бой: танкиста со Ставрополья наградили «За боевые отличия»

Мобилизованный танкист Фото: Александр БОЙКО

Александр Боженко, житель села Камбулат Туркменского округа Ставропольского края, подписал контракт и стал танкистом в ВС России. Когда началась специальная военная операция на территории Украины, он отправился на поля сражения. Получив множество ранений и перенеся не одну операцию, после выздоровления мужчина вновь отправлялся в бой.

Фото: соцсети главы Туркменского округа Геннадия Ефимова

В городе Миллерово Ростовской области установили баннер в честь бойца-участника спецоперации. Также Александр получил медаль от Министерства обороны Российской федерации «За боевые отличия», которые он проявил на полях сражения. О нем рассказал и глава Туркменского округа Геннадий Ефимов в своих официальных соцсетях.

— Был ранен, перенес не одну операцию, после реабилитации снова отправился защищать и отстаивать интересы нашей Родины. Мужество и отвага присущи каждому участнику спецоперации. Александр достойный пример уважения и любви к своей Родине, – пишет глава округа.

Фото: соцсети главы Туркменского округа Геннадия Ефимова

Также себя проявил младший сержант из Дагестана, который вместе со своим отрядом отбил наступление боевиков и сорвал их планы диверсии. Боец охранял дороги, по которым доставляют помощь на передовую, и встретил гражданских. Как оказалось позже, так скрывались диверсанты.

Спустя несколько дней ночью на отряд Максима Бервинова напали боевики в количестве до 25 человек и пытались прорваться через линию обороны. Часть из них удалось ликвидировать, а остальные подались в бегство.

Не только на гражданке, но и на передовой спасет жизни врач-хирург из Дагестана Валибагандов Султан Магомедрасулович. За то, что он оказывал солдатам медицинскую помощь под артиллерийским и минометным огнем, врача наградили «Орденом Мужества».