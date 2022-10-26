Один в больнице, другой в полиции: гости на свадьбе в Дербенте учинили скандал с поножовщиной

Нападавшего доставили в дежурную часть.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Празднование свадьбы в дагестанском Дербенте закончились уголовным разбирательством.
Инцидент произошел около двух часов ночи в одном из банкетных залов на Тагиева. Во время торжества между двумя нетрезвыми молодыми гостями вспыхнула ссора. Разгоряченные парни ринулись в драку. После скандала один из них остался праздновать, второй ушел домой. Правда ненадолго.
Как позже сам 21-летний житель Дербента расскажет в полиции, дома он решил, что ушел с праздника слишком рано и надо вернуться. На улице у банкетного зала он увидел своего обидчика, достал прихваченный с собой нож и ударил оппонента в спину.
Свидетели нападения позвонили в полицию. Жителя Дербента доставили в отдел полиции, а пострадавшего, 21-летнего жителя Хасавюртовского района, с проникающим ножевым ранением госпитализировали в одной из городских больниц.
- Сотрудниками орудие преступления изъято. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
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