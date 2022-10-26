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Происшествия26 октября 2022 13:21

Один в больнице, другой в полиции: гости на свадьбе в Дербенте учинили скандал с поножовщиной

Разгоряченные парни устроили разборки с ножом на свадьбе в Дагестане
Алина МАКСИМОВА
Нападавшего доставили в дежурную часть.

Нападавшего доставили в дежурную часть.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Празднование свадьбы в дагестанском Дербенте закончились уголовным разбирательством.

Инцидент произошел около двух часов ночи в одном из банкетных залов на Тагиева. Во время торжества между двумя нетрезвыми молодыми гостями вспыхнула ссора. Разгоряченные парни ринулись в драку. После скандала один из них остался праздновать, второй ушел домой. Правда ненадолго.

Как позже сам 21-летний житель Дербента расскажет в полиции, дома он решил, что ушел с праздника слишком рано и надо вернуться. На улице у банкетного зала он увидел своего обидчика, достал прихваченный с собой нож и ударил оппонента в спину.

Свидетели нападения позвонили в полицию. Жителя Дербента доставили в отдел полиции, а пострадавшего, 21-летнего жителя Хасавюртовского района, с проникающим ножевым ранением госпитализировали в одной из городских больниц.

- Сотрудниками орудие преступления изъято. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

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