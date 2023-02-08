Жених придумал, как сделать предложение руки и сердца незабываемым. Теперь счастье семьи под угрозой

Праздник испортила одна оплошность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северной Осетии возбудили уголовное дело после преступления, которое оборвало романтические планы местного жителя. Об этом инциденте сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

Мужчина решил пойти на важный шаг ко дню влюбленных – сделать предложение своей девушке. И избранник стал искать самое прекрасное колечко. Причем жених не жалел деньги и выбирал из дорогостоящих украшений.

В "Одноклассниках" житель Осетии заметил объявление о продаже эксклюзивных ювелирных изделий и стал выбирать. Коллекция на странице оказалась чрезвычайно богатой и выбрать что-то одно было невероятно трудно, но все-таки влюбленный мужчина остановился на шикарном золотом кольце, оцененном в 80 тысяч рублей.

Кольцо настолько очаровало жениха, что он на время потерял голову и отдал продавцу полную стоимость товара еще в качестве предоплаты. Условились, что за несколько дней до праздника ювелир пришлет кольцо. Когда же мастер провалил сроки, покупатель стал звонить, но телефон был выключен. А страницу в "Одноклассниках", на которую он клюнул, удалили.

Недовольный мужчина обратился в полицию, где приняли заявление и возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Искусных обманщиков ищут. А вот свадьба и счастье молодых теперь под угрозой.

– Помните, необходимо покупать товар на проверенных официальных сайтах интернет-магазинов, а не через сомнительные страницы в социальных сетях и сайтах объявлений. Не давайте преступникам шанс украсть у вас финансовое благополучие, – предупреждает УМВД по Северной Осетии.