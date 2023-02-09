«Если жалко, заберите к себе домой»: охранник ТЦ выгнал бездомную на улицу в 15-градусный мороз

На морозе оказалась бездомная женщина из-за жестокости охранника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вопиющий случай произошел в одном из торговых центров Ставрополя. Охранник ТЦ выгнал на улицу в 15-градусный мороз замерзающую женщину.

Прохожие нашли замерзающую женщину, которая лежала на земле и явно нуждалась в помощи. Они попытались завести ее в ближайший торговый центр, но охранник не пустил ее внутрь, сказав, что «таким тут не место».

Очевидцев возмутило жестокое поведение сотрудника центра. Один из них попытался вступиться за бездомную, но получил отпор. Видео спора местного жителя и охранника разместили в социальных сетях. На кадрах горожанин пытается упрекнуть сотрудника ТЦ в бесчеловечности. Мол, ей же идти некуда, а на улице мороз минус 15.

- Да, я выгнал. И, если вам жалко этого человека, возьмите и заберите его домой! – отвечает охранник. – Здесь таким гражданам запрещено находиться. Здесь что? Приют? Вон, рядом гостиница, снимите ей номер, если жалко.

Неравнодушные жители Ставрополя принесли женщине чай и вызвали скорую помощь. Одна из прохожих отдала ей перчатки. Дожидаться приезда врачей бездомной ставропольчанке пришлось на улице.

Женщине помогли неравнодушные прохожие. Фото: стоп-кадр видео.

В комментариях к видео одни пользователи соцсетей осудили действия охранника.

- Вот так станет плохо этому охраннику, упадет в снег, и все мимо пройдут. Я понимаю, что он на работе, но человеком нужно оставаться всегда, - пишут в сети.

Другие же, наоборот, встали на его защиту.

- У него работа такая. Увидели бы, что в ТЦ лежит человек, ему выговор или увольнение. Каждый знает только свою работу. Мне тоже жалко людей, но ему жалеть людей не разрешают, - считает один из комментаторов.

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