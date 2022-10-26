"Это игра такая": на Ставрополье наркодилер толкал бедных "устраивать квесты", а спортсменов наказывать их

Фото обвиняемого: прокуратура Ставрополья

Ставропольский краевой суд вынес приговор 25-летнему местному жителю, который вместе с друзьями совершал налеты на наркокурьеров. Парни думали, что зарабатывают, расправляясь с зависимыми и распространителями. Но оказалось, что они были всего лишь частью махинаций наркодилера.

Банду сформировал кикбоксер Ибрагим, для чего привлек "крепкого приятеля" - профессионального гребца Эдуарда. У обоих был криминальный опыт: главарь числился в федеральном розыске за незаконное хранение оружия, а у того имелась судимость за угон. Передвигалась группировка на красной Mitsubishi Lancer третьего участника - Магомеда, который "стоял на шухере". Были и другие члены, которых в банду приводил этот костяк: к примеру, Эдуард привлек одноклассника по вечерней школе Алексея.

В своих показаниях члены банды говорил, что Ибрагим раскрыл им неизвестного информатора, ищущего спортсменов для расправы над наркоманами. Его сведения они использовали в корыстных целях: подкарауливали цель около закладки, избивали ее, вынуждали на камеру признаться в сбыте веществ и требовали деньги. А для убедительности угрожали сделанным из сигнального пистолета оружием.

Поначалу банда запрашивала у жертв по 50 тысяч рублей, но нападавшие поняли, что никто на такие дела не берет большие деньги. Потому стали забирать все, что было в карманах: мелочь, флешки, сигареты. Почему-то их не смущало, что за одно преступление они зарабатывали только по тысяче рублей, реже - по несколько тысяч.

- У одного парня из Невинномысска мы вытащили всего лишь пять тысяч рублей и электронную сигарету. Ибрагим предложил мне привлечь знакомого Алексея, чтобы вымогать у того деньги. Мы написали ему в WhatsApp, пригрозили видеороликом и запросили 30 тысяч рублей. Он перевел только 28 тысяч, из-за чего мы запросили у него еще 45 тысяч. Он попросил отсрочку, - следует из показаний Эдуарда, приведенных источником "КП-Ставрополь".

При передаче денег Алексея и Эдуарда задержали. В банде царило правило - "своих не сдаем", иначе не помогут выйти и "устроят темную" в колонии. Из-за чего даже после того, как одного из ключевых персонажей взяли, банда продолжила работать. Причем речь уже шла не о том, чтобы хватать случайных наркоманов. Целью стали "недобросовестные закладчики", информацию о которых поставлял все тот же информатор. Он сводил счеты с работниками, уничтожавшими товар при найме. Причем первые потерпевшие, пострадавшие от банды, тоже пытались устроиться на работу и пропадали, из-за чего заказчик затаил на них обиду.

- Денег не было, и в интернете нашел объявление о работе курьером. Связался в Telegram с контактом, который представился Максимом. Скинул ему свой паспорт и забрал в лесу сверток со свертками поменьше, дома раскрыл один из них и понял, что это соль. Максим мне говорил, что это все законно, что это игра такая, квесты будем устраивать, что в неделю будет платить по 50 тысяч рублей, а за переработки - премии. Но я отказался. Заблокировал Максима, удалил Telegram и смыл все свертки в туалет, - рассказывал один из потерпевших.

Всего таких жертв больше пяти. Наркокурьерам, отказавшимся от работы, ломали ребра и вынуждали их платить. Известен один летальный случай, приключившийся с парнем, который не стал после избиения обращаться в больницу.

Многие причастные к банде все еще находятся под следствием. Но первый из них уже получил наказание. Прокуратура Ставрополья сообщила, что тот заключил досудебное соглашение. За разбой, вымогательство, бандитизм и хранение оружия он получил девять лет в колонии строгого режима. После освобождения ему предстоит провести еще год под ограничениями.