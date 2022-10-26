Протащила 200 метров по камням: конный прокатчик отделался условным сроком за смерть 11-летнего мальчика в Архызе

Лошадь, на которой катались клиенты, была необъезженной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карачаево-Черкесии конный прокатчик отделался условным сроком и небольшим штрафом за смерть ребенка. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Трагедия случилась 24 июля 2021 года в Архызе. Местный житель решил проехаться с 11-летним сыном на лошадях по тамошним лугам. Прокатчиков в поселке — уйма, но у многих нет разрешающих документов. Что уж говорить о технике безопасности.

Семья обратилась к первому попавшемуся прокатчику, который просто выставил лошадей около своей загона. За две тысячи рублей он предоставил жеребца на несколько часов. Семья скакала на нем вдоль реки без присмотра владельца. Сначала мужчина сделал круг в одиночку, потом вместе с сыном. Все шло спокойно, и семья собиралась уже отдавать коня. Напоследок ребенок попросил отца провести его одного в седле и при этом придерживать лошадь за узду.

По дороге ребенок стал сползать с седла, о чем пожаловался взрослым. Отец снял сына, но у него в стремени застряла нога. В этот момент лошадь побежала галопом и потянула подростка за собой.

- Лошадь тащила подростка около 200 метров по каменистой местности. Мальчик умер на месте из-за серьезных травм головы и позвоночника, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Собеседник издания пояснил, что прокатчик должен был проинструктировать клиентов, выдать защитную экипировку (хотя бы шлем) и следить за поведением животного. Но при проверки выяснилось, что мужчина отнесся к обязанностям халатно - только спросил главу семьи, умеет ли он кататься. При проверке выяснилось, что у бизнесмена не было разрешающих документов, а лошадь оказалась необъезженной. Хотя сам хозяин утверждает обратное: "Спокойная. Мои племянники на ней даже катались".

Прокатчика обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Родители просили строго не наказывать подсудимого. И суд пошел навстречу, дав мужчине 2,5 года условного срока и оштрафовав на 31 тысячу рублей. Накануне приговор вступил в силу.

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