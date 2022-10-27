Отсчитал сдачу в машине ДПС: депутат Госдумы возмутился «сделкой» полицейского с водителем

Хамзаев возмущен возможной непорядочностью стража порядка в Дагестане. Фото: ТГ-канал Султана Хамзаева.

Депутат Госдумы от Дагестана возмутился «сделкой» сотрудника ДПС с водителем и потребовал провести тщательную проверку. Поводом для депутатского запроса в соответствующие органы стал видеоролик, который, по словам Хамзаева, ему прислали неравнодушные жители Дагестана.

На кадрах видеоролика отчетливо видно, как в служебном автомобиле сотрудник ДПС получает крупную купюру от мужчины, после чего отдает ему купюры меньшим достоинством. Судя по всему - сдачу. Следом страж порядка передает своему собеседнику некий документ и тот ставит подпись. Кто снимал ролик - неизвестно, но в диалоге двух мужчин за кадром говорится о том, что полицейский получил пять тысяч от водителя, которому грозило лишение прав за нарушение ПДД. И да, автор ролика утверждает, что сотрудник ДПС действительно отсчитал сдачу с полученной суммы.

- Что за коммерческие сделки заключает сидящий в служебном автомобиле сотрудник ДПС – должны разбираться соответствующие структуры. Со своей стороны обращусь в МВД России по Республике Дагестан с депутатским запросом провести тщательную проверку и дать разъяснения по распространяемому ролику в сети, - заявил депутат Султан Хамзаев, опубликовав видеоролик в своем ТГ-канале.

При этом депутат отметит, что в Дагестане водители-лихачи часто стараются уйти от ответственности за нарушения правил дорожного движения.

- В Дагестане повышенный запрос на решение вопросов, связанных с безопасностью на дорогах и смертностью по вине водителей-лихачей, - сообщи Хамзаев, отметив, что от чистоты работы сотрудников полиции зависит очень многое.

Парламентарий считает, что коррупционные факты нельзя прятать «под сукно» и нужно заниматься «вопросами очищения».

По словам местных жителей, ролик был снят около года назад, но только сейчас стал распространяться по местным пабликам в соцсетях.

Тем временем в обстоятельствах инцидента разбирается отдел собственной безопасности МВД Дагестана.

- В настоящее время ОРЧ СБ ведёт сбор материала по установлению всех обстоятельств, после чего материал будет направлен в следственные органы для дачи оценки, в случае выявления состава преступления, с увольнением из органов внутренних дел причастных лиц, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

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