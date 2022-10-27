«Потерял обе ноги, но службу не бросает»: ставрополец героически выполнил задачу на СВО

Фото: видео со страницы главы Буденновского округа в соцсетях

Сергей Домбровский, житель Буденновского округа Ставропольского края, стал героем специальной военной операции, выполнив боевую задачу под градом пуль боевиков. Даже получив серьезные раны, он желает, как сам говорит, «встать на ноги», а после постараться вернутся на службу.

Как сообщает администрация округа, Сергей обеспечивал передачу данных от корректировщиков огня на передовой штаба авиации. За день до очередного обстрела боец получил задачу – подключить станцию для связи, однако из-за дождя произошло короткое замыкание в электрической цепи.

Солдат устранил неполадку, подключил станцию и тем самым выполнил задачу. Однако мужчина попал под обстрел, и ракета ударила в тот самый блиндаж, в котором находится боец. Ставрополец понял, что шевелить ногами он не может:

— Привалило плитой. Вылез, думал, ноги целые. Снял майку, знаю, что кровь течет. Снял майку порвал напополам. Сослуживцы кричали и спрашивали, смогу ли я встать, ответил, что не встану. Ноги. Ног не чувствую, не шевелятся, – рассказал боец в интервью.

Спасти ноги бойца врачам не удалось. Однако Сергей не унывает и сообщает, что собирается продолжить служить в рядах ВС России и дальше выполнять боевые задачи.