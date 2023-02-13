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Происшествия13 февраля 2023 7:55

Ревновал любовницу к супругу: ставрополец шантажировал замужнюю подругу интимными фото, чтобы построить с ней семью

Жителю Ставрополья дали условный срок за шантаж через интимные фото
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Потерпевшая сама доверила осужденному свои откровенные фото

Потерпевшая сама доверила осужденному свои откровенные фото

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае местного жителя признали виновным в вымогательстве у замужней любовницы. Осужденный грозился прислать интимные фотографии родителям женщины, чтобы разрушить ее семью и построить с ней новую. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Алина познакомилась с Эдуардом еще в 2020 году в кальянной в Буденновске. Все начиналось с легкого флирта: она смешлива и привлекательна, он – уверен в себе и остроумен. В первую встречу они только приглядывались, но затем продолжили общаться в соцсетях.

Вскоре молодые люди стали любовниками. Причем Эдуарда не смущало, что Алина замужем и он знает ее супруга Владимира. Два года они время от времени встречались и ночевали друг у друга, пока муж был в длительных командировках. Порой Алина виделась с любовником буквально под носом у Владимира – они могли общаться во дворе, когда тот сидел в доме.

Эдуард настолько привязался к суженой, что стал ее ревновать к супругу. Интрижка, правда, так и оставалась тайной. Несмотря на страстные признания Алины, что она хотела бы уйти от Владимира, ничего не изменилось. И тогда Эдуард решил "помочь" любовнице окончательно разрушить свою семью.

Мужчина действовал через шантаж. В телефоне он хранил откровенные фотографии и видео Алины, присланные самой девушкой либо снятые во время встреч. Летом 2022 года через фейковую страницу он написал любовнице: "300 тысяч рублей. Если будешь игнорировать данное сообщение, то твои фото и видео интимного характера будут слиты в сеть". При этом на деньги вымогатель не рассчитывал на деньги.

По замыслу Эдуарда, девушка должна была запаниковать и рассказать обо всем мужу. А тот в свою очередь бросил бы неверную жену. Правда, злоумышленник просчитался и не учел, что эти фотографии были только у него. Алина сразу вычислила вымогателя и ответила: "А почему не 500 тысяч?"

После любовник переключился на Владимира и засыпал его откровенными снимками супруги, предлагая выкупить их за 11 тысяч рублей. Он считал, что вот после такого точно начнется скандал и семья разрушится. А злоумышленник, извинившись перед обиженной любовницей, как-то вернет доверие и станет легально с ней встречаться.

Этого не случилось. Алина во всем призналась и раскаялась, а Владимир ее простил. Пара решила игнорировать угрозы разлучника. Алина не отвечала на новые сообщения Эдуарда уже с настоящего профиля. А Владимир предусмотрительно сделал скриншоты переписки.

Эдуард удалил все переписки и создал еще один фейковый аккаунт, подписанный именем любовницы. Через него он писал друзьям Алины, присылал им интимный контент и грозился, что покажет все родителям женщины. Предполагалось, что муж не выдержит публичного позора и тогда-то уж наверняка бросит жену.

Правда, и это не сработало. Друзья сообщили обо всем супругам, и они пошли в полицию. Когда Эдуард осознал, что его план провалился, он звонил любовнице и долго молчал в трубку, пытаясь найти силы извиниться. Мужчину задержали через несколько дней на похоронах тети. В суде разлучник во всем признался и умолял строго его не наказывать. О том же просила потерпевшая Алина.

Суд учел позиции всех сторон и в конце 2022 года приговорил Эдуарда к двум годам условно.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ