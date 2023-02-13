Ревновал любовницу к супругу: ставрополец шантажировал замужнюю подругу интимными фото, чтобы построить с ней семью

Потерпевшая сама доверила осужденному свои откровенные фото Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае местного жителя признали виновным в вымогательстве у замужней любовницы. Осужденный грозился прислать интимные фотографии родителям женщины, чтобы разрушить ее семью и построить с ней новую. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Алина познакомилась с Эдуардом еще в 2020 году в кальянной в Буденновске. Все начиналось с легкого флирта: она смешлива и привлекательна, он – уверен в себе и остроумен. В первую встречу они только приглядывались, но затем продолжили общаться в соцсетях.

Вскоре молодые люди стали любовниками. Причем Эдуарда не смущало, что Алина замужем и он знает ее супруга Владимира. Два года они время от времени встречались и ночевали друг у друга, пока муж был в длительных командировках. Порой Алина виделась с любовником буквально под носом у Владимира – они могли общаться во дворе, когда тот сидел в доме.

Эдуард настолько привязался к суженой, что стал ее ревновать к супругу. Интрижка, правда, так и оставалась тайной. Несмотря на страстные признания Алины, что она хотела бы уйти от Владимира, ничего не изменилось. И тогда Эдуард решил "помочь" любовнице окончательно разрушить свою семью.

Мужчина действовал через шантаж. В телефоне он хранил откровенные фотографии и видео Алины, присланные самой девушкой либо снятые во время встреч. Летом 2022 года через фейковую страницу он написал любовнице: "300 тысяч рублей. Если будешь игнорировать данное сообщение, то твои фото и видео интимного характера будут слиты в сеть". При этом на деньги вымогатель не рассчитывал на деньги.

По замыслу Эдуарда, девушка должна была запаниковать и рассказать обо всем мужу. А тот в свою очередь бросил бы неверную жену. Правда, злоумышленник просчитался и не учел, что эти фотографии были только у него. Алина сразу вычислила вымогателя и ответила: "А почему не 500 тысяч?"

После любовник переключился на Владимира и засыпал его откровенными снимками супруги, предлагая выкупить их за 11 тысяч рублей. Он считал, что вот после такого точно начнется скандал и семья разрушится. А злоумышленник, извинившись перед обиженной любовницей, как-то вернет доверие и станет легально с ней встречаться.

Этого не случилось. Алина во всем призналась и раскаялась, а Владимир ее простил. Пара решила игнорировать угрозы разлучника. Алина не отвечала на новые сообщения Эдуарда уже с настоящего профиля. А Владимир предусмотрительно сделал скриншоты переписки.

Эдуард удалил все переписки и создал еще один фейковый аккаунт, подписанный именем любовницы. Через него он писал друзьям Алины, присылал им интимный контент и грозился, что покажет все родителям женщины. Предполагалось, что муж не выдержит публичного позора и тогда-то уж наверняка бросит жену.

Правда, и это не сработало. Друзья сообщили обо всем супругам, и они пошли в полицию. Когда Эдуард осознал, что его план провалился, он звонил любовнице и долго молчал в трубку, пытаясь найти силы извиниться. Мужчину задержали через несколько дней на похоронах тети. В суде разлучник во всем признался и умолял строго его не наказывать. О том же просила потерпевшая Алина.

Суд учел позиции всех сторон и в конце 2022 года приговорил Эдуарда к двум годам условно.