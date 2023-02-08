От убитых остались только кости: за расправу над двумя чоповцами экс-спикер Думы Ставрополья отправится в колонию

Андрей Уткин

Краевой суд рассмотрел жалобу бывшего вице-мэра Ставрополя и экс-спикера Думы Ставрополья Андрея Уткина, обвиняемого в организации двух убийств. Как сообщили "КП-Ставрополь" в региональной прокуратуре, приговор Пятигорского городского суда оставлен без изменений и теперь вступает в силу.

29 октября 2004 года владельцы ростовского ЧОП – Максим Кононов и Александр Савин – организовали покушение на Андрея Уткина. Утром около дома чиновника сдетонировала бомба, когда тот ехал в мэрию Ставрополя. Взрыв не задел главную цель и ранил только охранников, которые ехали позади – механизм сработал с запозданием. Уткин начал искать виновных.

По своим каналам чиновник узнал имена предполагаемых организаторов. Ранее Кононов и Савин пытались отобрать часть фирмы, учредителем которого был Уткин. Через Владимира Миносянца, работавшего тогда помощником губернатора Ставрополья Александра Черногорова, он связался с Валерием Поповым – лидером местной ОПГ, которая славилась своей беспощадностью. Согласно информации правоохранителей, банда была вооружена до зубов. Девять автоматов Калашникова, два охотничьих карабина, десять пистолетов и более 1,1 тысяч патронов, почти десять килограммов взрывчатых веществ, четыре взрывателя и четыре гранаты – все это силовики изъяли у банды.

Валерий Попов

В декабре 2004 года Попов подтвердил догадки Уткина. На встрече с бандой чиновника сопровождал Владимир Мохонченко – начальник отдела по борьбе с коррупцией в госорганах и управления по борьбе с организованной преступностью, который отвечал за охрану чиновника после недавнего покушения. Уткин представил влиятельного милиционера как своего представителя.

– У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера – служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, – объяснял источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

7 января 2005 года подчиненные Мохонченко (не осведомленные о планах начальника – Пр.) задержали Савина около гаражного кооператива в Минводах и перевезли в наручниках и матерчатом мешке на голове к пивоваренному заводу в Пятигорске, где передали его поповцам – Бутько, Герусу и Шмелеву. К вечеру они выбили признание вины, записали его на камеру и убили Савина. Тело жертвы закопали в яме, вырытой другими участниками ОПГ.

Фото: СУ СКР по СК

Через полтора месяца по указке Уткина злоумышленики расправились и с Кононовым. На следующий вечер мужчину задержали в Ростове-на-Дону и привезли на завод к членам банды. Жертву пытали два дня. Установлено, что его приковали к стулу и допрашивали с помощью паяльника. После того, как признание вины было получено, мужчине вогнали отвертку в ухо и тоже закопали.

За каждое убийство Уткин давал по 50 тысяч долларов. Исполнители получали деньги через Мохонченко, а тот в свою очередь забирали и доставлял запись признания.

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

Андрея Уткина приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима. Как минимум, полтора года из этого срока "сгорят" из-за того, что решение суда обвиняемый ждал под стражей. Тем не менее, защита Уткина расценила такое наказание как слишком строгое, но им не удалось убедить Краевой суд изменить решение.

Все остальные участники истории уже давно отбывают тюремные сроки. Еще в 2012 году членов банды Попова – Петра Бутько, Андрея Геруса и Павла Шестакова и самого Валерия Попова – приговорили к пожизненным срокам за эти и другие убийства, а также за незаконное хранение оружия и бандитизм. Милиционера Мохоченко осудили на 8,5 лет в колонии строгого режима за пособничество в убийстве. Против помощника губернатора Миносянца тоже возбуждали уголовное дело, но позже закрыли из-за его смерти. По той же причине прекращено следствие по делу о покушении на Уткина.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора Фото: "КП" Архив

За что еще судили Уткина

Для Андрея Уткина это уже третье уголовное наказание. Впервые его осудили в 2008 году за превышение должностных полномочий на посту вице-мэра. Он обменял три муниципальные квартиры на жилой дом, который хотел передать члену краевого правительства. Ущерб оценен в миллион рублей. Тогда Уткин отделался условным наказанием.

Второе дело Уткина связано с покушением на мошенничество. Следствие считает, что он вместе с сообщниками продавал землякам незаконные услуги – помогал уйти от уголовного преследования. За свою работу они просили пять миллионов рублей. Уткин в этом заговоре якобы только находил клиентов и связывал их с фальшивым сотрудником ФСБ. Уткин не признал вину и утверждал, что помогал потерпевшему (единственному в деле – Пр.) только советами знакомых силовиков, которые могли рассказать о юридических тонкостях. В ноябре 2019 года мужчину признали виновным приговорили к четырем годам в колонии общего режима и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Однако затем вышестоящие суд уменьшили срок до трех лет и исключили денежное взыскание.