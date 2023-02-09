Проговорилась в детском лагере: школьницу насиловал родной отец на Ставрополье

На Ставрополье осудили отца, насиловавшего 12-летнюю школьницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском округе Ставропольского края прошел суд над 43-летним местным жителем, который насиловал свою 12-летнюю дочь. Следствием и судом установлено, что осужденный весной и летом 2022 года, будучи пьяным, неоднократно надругался над школьницей в одной из комнат собственного дома.

Девочка хранила страшный секрет и какое-то время переживала неприятные чувства в одиночестве. Однако ее отправили в детский лагерь, где вместо отдыха и наслаждения детством школьница не находила покоя. Из-за этого она пошла к психологу.

Потерпевшая не смогла в одиночку справиться с травмой, причиненной ее родным отцом, из-за чего рассказала все психологу детского лагеря. Специалист не стала оставлять «все как есть» и сообщила о преступлении в правоохранительные органы. В отношении насильника возбудили уголовное дело.

Расследование продолжалось и привело к сбору достаточного количества доказательств. Материалы уголовного дела по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) направили в суд на рассмотрение.

— Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. За это время осужденный осмыслить свое преступление.

О психическом состоянии школьницы ведомство не сообщает. Также остается неизвестным, проходит ли она курс реабилитации после произошедшего.