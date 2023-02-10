Гигантский штраф или тюрьма: российский спортсмен нарушил закон Австралии, покормив милого зверька

Боец-легковес Махачев нарушил закон чужой сраны. Фото: личная страница героя публикации в социальных сетях.

Дагестанский спортсмен Ислам Махачев может нарваться на крупные неприятности и даже попасть в тюрьму. Чемпион UFC вместе с товарищем нарушил закон Австралии, покормив карликового кенгуру – квокки. Эти милые зверьки находятся под защитой государства, так как беззащитны перед человеком и хищниками. Живут квокки только на нескольких островах Австралии, где нет кошек и лис, способных их уничтожить. Кормить их запрещено законом. Нарушителям может грозить штраф до 35 тысяч долларов и даже тюремное заключение сроком до пяти лет.

Кормление квокк строго запрещено в Австралии. Фото: стоп-кадр видео.

Боец-легковес ничего не знал о строгом запрете на кормление квокк. На одном из островов Махачев с товарищем покормили удивительного зверька и сняли на видео. Ролик увидели местные журналисты и экологи. Из-за шумихи в сетях спортсмены удалили ролик, а о инциденте с квокками Махачев позже сам рассказал на одной из конференций.

- Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их. Они кушают то, что там на земле лежит — траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одного. Мне никто не сказал, что этого делать нельзя. Оказывается, нельзя их кормить, - рассказал чемпион Махачев.

Спортсмен добавил, что никто из представителей правоохранительных структур Австралии с ним пока не связывался.

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