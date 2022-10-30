Фигурант дела Сафонова раскрыл следствию четыре новых факта о преступлениях в ГИБДД Ставрополья

Алексей Сафонов и фото с обысков

Александр Аржанухин — бывший начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД Ставрополья, которого подозревают в участии коррупционных схемах Алексея Сафонова — признал вину. На суде по аресту имущества его семьи он пояснил, что сотрудничает со следствием с первого дня задержания.

Массовые задержания руководства ГИБДД Ставрополья проходили в июле 2021 года. Силовики одновременно провели обыски по 53 адресам и считают, что подозреваемые организовали "транспортную мафию". На протяжении нескольких лет гаишники выдавали собственные пропуска для беспрепятственного проезда большегрузов, перевозящих зерно и инертные товары. Тем, кто не брал такой самовольный документ, устраивали разные препоны, в том числе - выписывали административные протоколы, за которые штрафовали.

— Деньги в любом случае надо отдать, иначе инспектор что-нибудь найдет: воздух зашипел, фара не так светит, камень попал в лобовое стекло и так далее, — рассказывал один дальнобойщик "Комсомолке".

По данным Следственного комитета России, во главе всей схемы находился начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов. Всего группировка заработала не менее 19 млн рублей, распределяемых по нескольким лицам, среди которых - сам Сафонов и Александр Аржанухин, им сейчас инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

В прениях по суду об аресте имущества последнего частично затрагивали уголовное дело.

— С первого дня я взаимодействую самым активным образом с сотрудниками следствия и прокуратуры. Свою вину в выполнении поручений, которые мне руководитель выдавал, признаю. Изобличаю и за последние три месяца представил новые четыре факты о преступлениях, о которых никто не знал и которые следствие сегодня учитывает и расследует. Я делал и буду это делать, я не отрицаю. Я признаю те деяния, которые совершал, — заявил Александр Аржанухин. Понимая, что находится на гражданском процессе, он ограничивался только такими заявлениями и не стал пояснять, о чем идет речь. Но вероятно, вскоре следствие прояснит ситуацию по уголовному делу.

В тот день Промышленный суд Ставрополя постановил, что надо конфисковать большую часть имущества семьи Аржанухина и взыскать с бывшего гаишника и его близких более 18 млн рублей, полученных с продажи спорной недвижимости. Им оставили только одну квартиру в Ставрополе, общая площадь которой - 35 квадратных метров. На этом же заседании Аржанухин объявил о прошении отправить его на спецоперацию.

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