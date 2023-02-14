Россиянку не пропустили на самолет в Дубай. Сотрудникам аэропорта не понравился ее вид

Женщину отстранили от полета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полет в Дубай оборвался для россиянки еще в Минводах. Женщина поспешила праздновать отлет на заграничные курорты. Об этом инциденте рассказывает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

33-летняя туристка из Ростова-на-Дону летела на отдых в ОАЭ и была настолько этому рада, что напилась еще в России. Когда она проходила контроль, сотрудникам аэропорта Минвод не понравился ее пьяный внешний вид. Пассажирку не пропустили в зал ожидания и отдали в руки полиции. Несмотря на то, что женщина даже не дебоширила.

Правоохранители задержали туристку за правонарушение – протокол составили за появление на людях в пьяном виде (статья 20.21 КоАП). Пока нарушительнице рассказали про санкцию статьи (штраф до тысячи рублей либо арест на 15 суток), пока объяснили, чем чревато уклонение от административной ответственности – самолет улетел.

Хотя женщина даже не торопилась. Еще во время задержания туристке объявили, что ее отпуск заканчивается в минераловодских здравницах – и к полету она не допускается.

Авиакомпании уже давно стали минимизировать потребление алкоголя на борту либо вообще исключить такую возможность. Виски из дьюти-фри отдают бортпроводницам и забирают по прилету. Легальное шампанское – в пределах разумного, а где-то и вовсе под запретом. Перевозчики идут на такое из соображений безопасности. Нередко пьяные пассажиры устраивают дебош на высоте.

В апреле 2022 года, например, 36-летний житель Магаданской области дебоширил на борту рейса «Северо-Эвенск — Магадан». Очевидцы рассказывали, что мужчина разбрасывал какие-то листовки, спорил с другими пассажирами, а также швырялся стаканами. Помимо прочего, он конфликтовал с бортпроводниками и игнорировал просьбы успокоиться. Позже выяснилось, что он был пьяным. За правонарушение мужчина получил 280 часов исправительных работ.

А иногда нетрезвые пассажиры ведут себя просто непотребно. Как, например, 33-летний житель Рязанской области, который справил нужду прямо в салоне самолета "Чита-Москва".