Очаровательная ставропольчанка завела случайного поклонника на автовокзале. На утро он проснулся нищим

Пара познакомилась на автовокзале Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против женщины из Ставропольского края. Полиция полагает, что она крала деньги у влюбленных мужчин.

Схему разоблачили после того, как появился новый потерпевший. Анатолий (имена изменены – Пр.) познакомился с Миланой на главном автовокзале Ростова. Парочка болтала без умолку. Анатолий предложил спутнице выпить и пошел к банкоматам снять деньги.

Вчерашние незнакомцы кутили без остановки как родные и продолжали до тех пор, пока не устали. Анатолий уснул первым и пробудился в добром здравии, с небольшим похмельем. Милана ушла из его жизни в тот же день – как же легки эти случайные встречи!

Фото подозреваемой: пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО

Правда, уже через несколько дней мужчина решил найти ту самую, но не из сердечных побуждений. Он проверил баланс банковской карты и недосчитался крупной суммы – 440 тысяч рублей. Так много прогулять они не могли, потому Анатолий заподозрил свою таинственную незнакомку в краже и обратился в дежурную часть Ростовского линейного управления МВД России на транспорте.

Правоохранители быстро нашли женщину и задержали ее на железнодорожном вокзале Минеральных Вод. Милана испугалась и рассказала все как на духу. Оказывается, женщина подглядела, какой пароль вводил Анатолий у терминала. Когда обессиленный мужчина рухнул спать, она поддалась искушению и пошла гулять по Ростову-на-Дону вместе с его банковской картой. Все свои преступные дела она проделала за несколько часов, а потом вернулась и скрыла все улики.

– Она дала признательные показания. В отношении нее следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража" (пункт г части 3 статьи 158 УК РФ), – сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

Оперативники полагают, что Милана может быть причастна к другим эпизодам подобных краж. Следствие по делу продолжается.