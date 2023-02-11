Турецкие большегрузы смогут выехать из России без очереди

В электронной очереди большегрузов, которые едут в сторону госграницы, насчитывается до 2300 машин Фото: Александр ГЛУЗ

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» - в районе российско-грузинской границы, на Военно-Грузинской дороге, организуют «зеленый коридор» для турецких перевозчиков.

Глава Северной Осетии, на территории которой находится КПП, рассказал об этом 11 февраля 2023 года:

- Мы приняли решение пропускать турецкие большегрузы к «Верхнему Ларсу» без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно, - заявил Сергей Меняйло.

По данным республиканского Центра организации дорожного движения, в настоящий момент в электронной очереди большегрузов, которые едут в сторону госграницы, насчитывается до 2300 машин.

- Примерно 20% из них следует в Турцию. Для них организуем «зеленый коридор», - уточнил глава РСО-Алании.

Изображения с web-камер в режиме реального времени п/п Верхний Ларс (11 февраля 2023 года в 14:35)

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), на 11 февраля 2023 года число погибших при землетрясении в стране выросло до 20 665 человек.

Напомним, что разрушительные толчки магнитудой 7,7 произошли на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля 2023 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Оно коснулось и Сирии, где на сегодня его жертвами стали больше 3,3 тысячи жителей.

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