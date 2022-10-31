Фирму бывшего самого молодого депутата Думы Ставрополья оштрафовали за коррупцию

Владимир Дорошенко. Фото: Дума Ставрополья

В Ставропольском крае наказали фирму, которой управлял бывший депутат региональной думы. Юрлицу назначили крупный штраф за коррупционное правонарушение, передает пресс-служба прокуратуры.

18 февраля 2021 года директор организации через своего приятеля передал миллион рублей оперуполномоченному УФСБ России по Ставропольскому краю, который действовал в рамках оперативных мероприятий. За эти деньги правоохранитель должен был помочь с прекращением проверки по факту хищения денег сельскохозяйственного гранта. Минсельхоз Ставрополья выдал компании деньги на развитие материально-технической базы, но ничего нового не появилось.

- Прокуратура Александровского района возбудила дело о правонарушении по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". По результатам его рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Этим, однако, дело не ограничилось. По данным "КП-Ставрополь", речь идет о Владимире Дорошенко - самом молодом в своем созыве депутате Думы Ставрополья. За покушение на дачу взятки он получил семь лет в колонии строгого режима и штраф в два миллиона рублей. А посредник проведет два года в колонии общего режима.

Владимир Дорошенко. Фото: Дума Ставрополья

Кроме того, следствие возбудило против Дорошенко еще два уголовных дела за факты, от которых он пытался откупиться. По данным СУ СКР по Ставрополью, в 2019 году после получения субсидий мужчина вывел деньги на счета подконтрольных фирм и таким образом легализовал 5,9 млн рублей. Расследование по факту мошенничества и легализации денег продолжается.

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