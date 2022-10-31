Ставропольцы могут потратить маткапитал на обучение детей у индивидуальных предпринимателей

Как и для других вариантов распоряжения маткапиталом, пакет документов минимизирован Фото: Shutterstock

Теперь маткапитал можно направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление в октябре подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Очень важно следить за информацией такого плана, ведь для очень многих она связана с абсолютно насущными вопросами. То есть может быть решена какая-то актуальная для многих жизненная проблема, - объясняет координатор программы повышения финансовой грамотности населения в крае Надежда Герасименко. - Так, например, родители могут оплатить труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. До недавнего времени это как раз вызывало много вопросов, так как на рынке платного образования многие работают именно в статусе индивидуальных предпринимателей».

Важное условие использования средств маткапитала в данном случае - у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. Этот момент стоит уточнить заранее, до заключения договора об оказании услуг. Ранее маткапитал, напомним, можно было использовать при оплате услуг частных образовательных организаций, зарегистрированных только в качестве юридического лица.

Как и для других вариантов распоряжения маткапиталом, пакет документов минимизирован. Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, соответствующее заявление ставропольцам можно отправить через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда, а затем представить в пенсионный фонд оригинал договора с ИП.

По данным краевого отделения Пенсионного фонда РФ, с начала года правом оплаты образовательных услуг из средств маткапитала воспользовались немногим более 2,1 тысячи семей. А с начала действия программы органами ПФР Ставропольского края уже выдано около 240 тысяч сертификатов на МСК (более 12 тысяч - в 2022 году).

В настоящее время сертификат на материнский капитал оформляется автоматически и направляется в личный кабинет родителя на Госуслугах.